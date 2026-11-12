Donald Trump, advirtió mediante sus redes sociales que duplicará de forma inmediata los aranceles a México si el gobierno federal no logra detener las nuevas caravanas de migrantes procedentes de Centroamérica que buscan llegar a la frontera norte.

A través de un mensaje difundido en su plataforma Truth Social, el mandatario estadounidense sostuvo que la reciente formación de contingentes masivos de personas representa una nueva amenaza migratoria para Estados Unidos.

Asimismo, recalcó que no existirá ningún tipo de flexibilidad ni clemencia por parte de su administración en este asunto.

Trump amenaza con duplicar aranceles a México si no frena la migración (Especial)

Donald Trump acusa a demócratas por caravanas migrantes

A su vez en su mensaje de Truth Social, después de perder las elecciones intermedias, Donald Trump acusó a los demócratas por caravanas migrantes.

De acuerdo con el mandatario, hay una actual caravana llamada Fe y Esperanza de migrantes de Honduras que se está formando poco después de que ganaran los demócratas en estos comicios.

Además según reportes internacionales, contingentes estimados en más de mil migrantes iniciaron su marcha desde el sur mexicano con la intención de avanzar hacia territorio estadounidense.

Ante este escenario, el líder republicano intensificó la presión económica sobre México notificando formalmente a las autoridades de migración sobre su postura.

Sheinbaum recuerda que operativos contra migrantes influyeron en elecciones de Estados Unidos

Por su parte la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, mencionó en su conferencia mañanera del pasado 11 de noviembre, unos días después de los resultados de la contienda electoral intermedia en Estados Unidos, cómo es que los operativos contra migrantes afectaron en el desenlace de la elección.

Incluso recordó como el mismo Trump reconoció en una entrevista para el programa “60 Minutes” de CBS cómo estos operativos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), y su política migratoria fue “muy dura” para algunos votantes.