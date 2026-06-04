Markwayne Mullin, secretario de Seguridad Nacional, destaca la cooperación de México bajo la administración de Claudia Sheinbaum tras reunión en mayo.

El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos compareció ante el capitolio y durante su discurso habló de las acciones de México sobre temas de seguridad.

El pasado 21 de mayo, Markwayne Mullin acudió a Palacio Nacional para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum y el Gabinete de Seguridad.

Markwayne Mullin asegura que México “coopera como nunca” con Estados Unidos

La reunión entre Markwayne Mullin y Claudia Sheinbaum retomó temas de seguridad, así como estrategias contra el narcotráfico y control fronterizo.

Markwayne Mullin mencionó en su reunión con la Cámara de Representantes que estaba sorprendido de la cooperación de México, y resaltó que la actual gestión era más accesible que la del sexenio pasado.

“Acabo de regresar de la Ciudad de México de hablar con la presidenta Claudia Sheinbaum y su gabinete sobre la cooperación y le diré que nos ha impresionado, que hayan sido tan cooperativos, mucho más cooperativos que la administración pasada” Markwayne Mullin

Markwayne Mullin detalla puntos clave de su reunión con Claudia Sheinbaum (@SecMullinDHS / X)

El secretario de Seguridad Nacional no dio detalles sobre cómo México ha cooperado con Estados Unidos, pero mencionó mencionó que seguirán “respetando la soberanía” del país.

“Aún creen en su soberanía y debemos respetar eso”, dijo Markwayne Mullin sobre México.

Se planteó que la siguiente reunión entre Markwayne Mullin y el Gabinete de Seguridad sea en junio.

Mensaje de Markwayne Mullin llega entre acusaciones de interferencia de Estados Unidos

El secretario de Seguridad Nacional mencionó que respetarán la soberanía de México, un mensaje contrario a lo que acusó la presidenta de México en su segundo informe de gobierno.

Claudia Sheinbaum asegura que grupos de ultraderecha de Estados Unidos están intentando intervenir en la soberanía de México.

Además, la cooperación de México con Estados Unidos generó preguntas por el reciente reclamo por un operativo en Chihuahua con agentes de la CIA para desmantelar un narcolaboratorio.

Claudia Sheinbaum aborda con Markwayne Mullin cooperación y respeto bilateral (Claudia Sheinbaum )

Por otra parte, Markwayne Mullin habló durante su audiencia en el capitolio sobre el uso de tecnología de las organizaciones criminales, quienes estarían utilizando drones para vigilar y traficar a Estados Unidos.

Markwayne Mullin aseguró que estaban trabajando para identificar a los grupos criminales que siguen traficando drogas a Estados Unidos.