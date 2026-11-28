Durante su visita en Paraíso, Tabasco, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó las siguientes 5 noticias de Petróleos Mexicanos (Pemex) tras la instalación de plataformas marítimas en Dos Bocas:

Recuperación de petroquímica Aprovechamiento de recursos Fortalecimiento de Pemex para producción de petróleo y gas Procesamiento en refinerías Rescate financiero de Pemex y menor deuda de Pemex

La mandataria calificó estas actualizaciones como grandes noticias, que demuestran el fortalecimiento, recuperación de capacidad productiva y avance de Pemex bajo el actual Gobierno de México.

Sheinbaum destaca recuperación de petroquímica

En su discurso desde Tabasco, la presidenta Claudia Sheinbaum resaltó la recuperación de la petroquímica y la capacidad de producir sus propios fertilizantes, tras la privatización de Fertimex en los periodos neoliberales.

Fueron tan corruptos y cínicos que abandonaron Fertimex y comenzaron a importar. Ahora recuperamos la capacidad de producir fertilizantes, avanzando en la soberanía energética y alimentaria. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

En el caso especifico de Escolín, Poza Rica, Veracruz, detalló que la planta presenta un 30% de avance, la cual producirá urea para sustituir importaciones y garantizar insumos al campo mexicano.

Sheinbaum habla del aprovechamiento de recursos

En segundo lugar, la presidenta destacó que ahora Pemex se ha enfocado en el aprovechamiento de recursos, dejando a un lado la quema de gas a la atmosfera.

Cada recurso que recuperamos es riqueza para México y además dejamos de emitir gases que contribuyen al cambio climático. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Además, destacó la construcción de dos plantas separadoras y endulzadoras, así como un gasoducto en los campos de Ixachi y Bakté, con el cual se aprovechará el gas natural.

Sheinbaum anuncia fortalecimiento de Pemex para producción de petróleo y gas

Además, Claudia Sheinbaum anunció el fortalecimiento de Pemex para la producción de petróleo y gas en el Golfo de México, mediante el traslado de tres plataformas para impulsar su producción

Son infraestructura y capacidad técnica mexicana, al servicio de nuestra soberanía energética. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Sheinbaum resalta procesamiento en refinerías

En cuarto lugar, la presidenta resaltó que el procesamiento en refinerías de Pemex ha alcanzado un máximo histórico, pues en las 8 plantas, incluyendo Deer Park y Dos Bocas, se registra el proceso de 1.45 millones de barriles de petroleo diarios.

Nunca en la historia se habían procesado tantos barriles de petroleo para producir gasolina y diésel. Es el nivel más alto de nuestra historia. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

La mandataria calificó esta cifra como un paso importante para la soberanía energética y destacó que sin las refinerías construidas por la Cuarta Transformación, el precio de la gasolina hubiese llegado a los 30 pesos

Sheinbaum destaca el rescate financiero de Pemex y menor deuda de Pemex

Finalmente, Claudia Sheinbaum destacó el rescate financiero de Pemex y menor deuda de Pemex, la cual pasó de 90 mil millones de dólares a menos de 70 mil millones.

Fortalecer a Pemex significa también sanear sus finanzas y garantizar su viabilidad para las próximas generaciones. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Asimismo, destacó que Pemex es más que una empresa, ya que forma parte de la historia y soberanía nacional que fue resultado de una larga lucha para la producción nacional.