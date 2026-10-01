A unas horas de reportarse un nuevo incendio al interior de la Refinería Olmeca, ubicada en Dos Bocas, Tabasco; Petróleos Mexicanos (Pemex) se pronuncia.

“El flujo controlado de gas al quemador, el cual es un dispositivo de seguridad ante estos eventos, presentó un sobrecalentamiento en el área lo que provocó un conato de incendio en el pastizal seco alrededor del quemador”, explica. Pemex

Mediante una tarjeta informativa confirma que durante la madrugada de este jueves 1 de octubre se registró un incidente técnico en la Batería de Separación Litoral, por lo que se implementaron acciones para evitar el cierre de pozos productores de la Región Marina Suroeste.

Pese a imágenes que circulan en redes sociales y que evidencian una intensa columna de humo visible a varios kilómetros, la empresa estatal califica el incidente como un “conato de incendio”.

Reportan incendio en la Refinería Olmeca de Dos Bocas, Tabasco (@TabascohoyFM / X)

Señala que un equipo de bomberos de la Terminal Marítima Dos Bocas extinguió el conato de incendio de manera oportuna, sin reportes de afectaciones al personal ni a las instalaciones.

En este momento, las operaciones continúan de forma normal.

Finalmente, Pemex reitera su compromiso con la seguridad de las personas, la protección del medio ambiente y la operación segura de sus instalaciones, a través de la aplicación de los protocolos de atención y prevención correspondientes.

Pemex controla conato de incendio (@pemex / X)

Incidentes al interior de Refinería de Dos Bocas, ocurren con más frecuencia

El incidente registrado la madrugada de este jueves ocurre a dos días de que Pemex informara el pasado 29 de septiembre sobre una fuga de aceite en una bomba de carga de crudo que tuvo lugar alrededor de las 07:35 horas, lo que provocó fuego incipiente y humo negro.

Al respecto se llevaron a cabo, de manera oportuna, los protocolos internos de seguridad. No hubo afectaciones y tampoco personas lesionadas tras incidente en Refinería de Dos Bocas.

En lo que va del 2026, se han registrado al menos 7 incidentes en los que se ha pronunciado Pemex. Pobladores y pescadores se dicen preocupados y es que los incidentes al interior de la refinería cada vez son más frecuentes.