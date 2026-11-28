La noche del viernes 27 de noviembre, el regidor del Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa, Julio César Osuna Chaidez, fue asesinado a balazos por sujetos armados que lo atacaron directamente.

De acuerdo con lo indicado en los reportes, la agresión que terminó con la vida del integrante del cabildo se registró cuando estaba ingresando al complejo residencial Pontevedra, en el sector Isla Musala.

Ante el asesinato del regidor del PVEM en Culiacán, Julio César Osuna Cháidez, la Fiscalía General del Estado (FGE) dio inicio a una investigación para esclarecer los hechos y ubicar a los responsables.

Matan a balazos al regidor del PVEM en Culiacán Julio César Osuna Cháidez

Julio César Osuna Cháidez, regidor del PVEM en el Ayuntamiento de Culiacán, fue asesinado a balazos la noche del viernes 27 de noviembre de 2026 en el sector Isla Musala, al oriente de la capital sinaloense.

El ataque ocurrió alrededor de las 18:50 horas, cuando el funcionario se encontraba a bordo de un Mazda 3 gris oscuro y esperaba que se abriera el portón eléctrico del residencial Pontevedra.

En el sitio, sujetos armados se aproximaron al vehículo y le dispararon en repetidas ocasiones, para después huir del lugar mientras el automóvil quedó encendido con el regidor en su interior.

Asesinato de Julio César Osuna Cháidez, regidor del PVEM en Culiacán (Especial)

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar de los hechos luego de recibir un reporte al 911 y confirmaron que Julio César Osuna Cháidez ya no presentaba signos vitales, por lo que la zona fue acordonada.

En la escena, peritos de la FGE de Sinaloa localizaron diversos casquillos de grueso calibre, así como una cartulina verde con un mensaje escrito, cuyo contenido no fue revelado por las autoridades.

FGE investiga asesinato de Julio César Osuna Cháidez

Por el asesinato del regidor Julio César Osuna Cháidez, la FGE de Sinaloa abrió una carpeta de investigación sin que se haya establecido públicamente una línea oficial sobre el móvil del ataque.

Peritos y agentes de la Policía de Investigación procesaron la escena en el sector Isla Musala, donde localizaron los casquillos percutidos y la cartulina cuyo contenido no fue revelado.

Julio César Osuna Cháidez, regidor del PVEM en Culiacán (Especial)

Hasta el cierre de esta nota no se han reportado detenciones, ni se han revelado las características de los responsables que huyeron del lugar tras disparar contra el vehículo del regidor.

Ante los hechos, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) condenó el crimen y exigió a las autoridades esclarecer lo ocurrido, identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia.