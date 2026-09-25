Andrés Manuel López Beltrán dio la bienvenida a la presidenta Claudia Sheinbaum a Tabasco, durante su visita para informar los avances en el estado a dos años de su gobierno.

“Bienvenida a Tabasco, querida Presidenta Claudia Sheinbaum” Andrés Manuel López Beltrán

A través de redes sociales, López Beltrán aseguró a Claudia Sheinbaum que Tabasco es su pueblo y la reconoció como “la dirigenta y líder de un movimiento de transformación”

Cabe señalar que Claudia Sheinbaum aseguró que no sostendrá ningún tipo de reunión con Andrés Manuel López Beltrán, quien podría buscar una diputación por Tabasco en las elecciones 2027.

López Beltrán da la bienvenida a Claudia Sheinbaum como presidenta y líder de Morena

A través de redes sociales, Andrés Manuel López Beltrán dio la bienvenida a Claudia Sheinbaum a Tabasco como presidenta y como dirigenta y líder de Morena.

Andrés Manuel López Beltrán resaltó que Tabasco es un pueblo que quiere y admira a Claudia Sheinbaum como líder de “un movimiento de transformación en el que Tabasco ha sido cuna y vanguardia”

“Sepa que este es su pueblo y que aquí la queremos, admiramos y recibimos como nuestra Presidenta, pero también como la dirigenta y líder de un movimiento de transformación en el que Tabasco ha sido cuna y vanguardia” Andrés Manuel López Beltán

Andrés Manuel López Beltrán comparte mensaje de bienvenida a Sheinbaum (Andrés Manuel López Beltán/Instagram)

Tabasco está listo para luchar por la transformación, asegura López Beltrán a Sheinbaum

Por otra parte, Andrés Manuel López Beltrán resaltó que Tabasco es un pueblo que “está de pie y listo” para luchar por la transformación del país, movimiento que encabeza Claudia Sheinbaum.

“Este pueblo está de pie y listo para seguir luchando por la transformación que nuestro país necesita y que usted encabeza” Andrés Manuel López Beltrán

Asimismo, aseguró que en Tabasco “nadie se cansa” y lucharán “toda la vida si así se requiere” para la transformación de México.

En este sentido, sentenció a la presidenta: “Cuenta con nosotros: esta es su gente, su tierra y su agua”.