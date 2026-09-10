Luego de presentar su Segundo Informe de Gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum dará continuidad a la gira por México, en la que se espera que visite los siguientes estados:

Tamaulipas Veracruz Chiapas Oaxaca Campeche Yucatán Quintana Roo Hidalgo

En esta segunda parte de presentación de avances y rendición de cuentas, Claudia Sheinbaum comenzará sus actividades el jueves 10 y finalizará el domingo 13 de septiembre de 2026.

¿Cuándo y dónde será la gira de Claudia Sheinbaum? Agenda del 10 al 13 de septiembre de 2026

La agenda de actividades públicas de la presidenta Claudia Sheinbaum está prevista para llevarse a cabo en 8 estados del 10 al 13 de septiembre de 2026.

Claudia Sheinbaum en gira (Fotografía Cortesía)

Aunque el programa aún puede tener modificaciones de último minuto, se prevé que estos sean los horarios y fechas de las actividades.

Jueves 10 de septiembre:

07:30 h. Mañanera del Pueblo: En Salón Tesorería, Palacio Nacional. Cuauhtémoc, CDMX

12:45 h Honestidad y resultados en Tamaulipas: En Polyforum, Victoria, Tamaulipas

16:30 h. Honestidad y resultados en Veracruz: En Estadio de Béisbol “Beto Ávila.”, Boca del Río, Veracruz

Viernes 11 de septiembre:

07:30 h. Conferencia de Prensa: En 7/a Región Militar. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

10:30 h. Honestidad y resultados en Chiapas: En Estadio Víctor Manuel Reyna. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

14:30 h. Honestidad y resultados en Oaxaca: En Auditorio de la Guelaguetza, Oaxaca de Juárez, Oaxaca

18:30 h. Honestidad y resultados en Campeche. En San Román Concha Acústica. Campeche, Campeche

Sábado 12 de septiembre

10:15 h. Honestidad y resultados en Yucatán: En Centro de Convenciones Siglo XX. Mérida, Yucatán

16:00 h. Honestidad y resultados en Quintana Roo: En Malecón Tajamar. Cancún, Benito Juárez, Quintana Roo.

Domingo 13 de septiembre

10:30 h. 178 Aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec. Altar a la patria: En Miguel Hidalgo, CDMX

13:45 h. Honestidad y resultados en Hidalgo: En Domo de las Estrellas, Pachuca de Soto, Hidalgo

Claudia Sheinbaum pausará gira por celebraciones del 15 de septiembre en CDMX

Claudia Sheinbaum pausará su gira con motivo de las celebraciones de las Fiestas Patrias, por lo que el próximo 15 de septiembre permanecerá en la Ciudad de México (CDMX).

Desde la capital del país, la primera mujer en alcanzar la presidencia dará su segundo Grito de Independencia desde las inmediaciones de Palacio Nacional.