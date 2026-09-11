Gritos, empujones, reclamos y hasta golpes se hicieron presentes durante una asamblea de Somos en Chiapas que se llevó a cabo la mañana del jueves 10 de septiembre.

Al respecto, medios locales reportaron que militantes del nuevo partido político se enfrascaron en la pelea campal, debido a diferencias en el proceso de selección del dirigente estatal.

Debido a la pela campal que se prolongó por varios minutos, se decretó un receso a la asamblea de Somos en Chiapas, por lo que aún no se ha definido quién será el dirigente.

Somos (Especial)

Militantes de Somos en Chiapas protagonizaron pelea campal

La mañana del jueves 10 de septiembre de 2026, la asamblea del partido Somos en el estado de Chiapas, terminó en una pelea campal entre los asistentes que se reunieron en Tuxtla Gutiérrez.

El evento fue llevado a cabo por la Comisión Electoral del Comité Nacional de Somos, pues es el órgano encargado de supervisar los procesos internos del partid político.

Sin embargo, el evento se rompió durante la intervención de Jorge Iván Alfaro Morales, militante del instituto que aspira a ser elegido como dirigente del partido en Chiapas.

#NoMeAyudesCompadre. En #Chiapas, ante la #Hegemonía del @PartidoMorenaMx se cuestionó la formación de #PartidosPolíticos locales. hay tres nuevos en el estado. Esta mañana en la asamblea de otro partido en formación denominado @SomosMxMexico, se presentó un #Zafarrancho. Se… pic.twitter.com/WD7gF7gN6y — Gabriela Coutiño (@GabyCoutino) September 10, 2026

En medio de la participación del aspirante, otros militantes iniciaron una riña verbal que escaló a lo físico, pues iniciaron una pelea campal en la que hubo jaloneos, gritos, empujones y hasta golpes.

Debido al altercado la representación organizadora tomó la decisión de pausar las actividades y dejó el evento formalmente suspendido y sin lograr la validez de los acuerdos que se buscaban.

Finalmente, el partido resolvió aplazar la definición de liderazgos hasta nuevo aviso, delegando en la dirigencia nacional la reprogramación del evento y la revisión de lo sucedido durante la jornada.

Definición de dirigencia estatal de Somos en Chiapas motivó pelea campal

Cabe destacar que los desacuerdos en la asamblea de Somos en Chiapas que generaron la pelea campal, surgieron tras señalamientos contra Jorge Iván Alfaro Morales.

Sobre ello, se dio a conocer que militantes del nuevo partido politico acusaron al aspirante a la dirigencia estatal de intentar hacerse del cargo sin previo registro y por sus vínculos con Willy Ochoa.

Por ello, se lanzaron reclamos directos a la Comisión Electoral, pues el organismo fue cuestionado por no aplicar el reglamento e incurrir en supuestas omisiones durante el proceso.

Los asistentes denunciaron un presunto secuestro del proyecto por viejas prácticas políticas, los desencadenó las agresiones verbales y físicas entre los grupos enfrentados en la asamblea.