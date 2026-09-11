La prueba PISA en México compartió los resultados de su evaluación en 2025, donde se destacó que escuelas públicas tuvieron los mejores resultados.

El informe resalta también las razones de los peores resultados, así como los factores que influyen en el rendimiento escolar.

Sin embargo, PISA resalta que no puede decir qué escuela específica es buena o mala, pues “la prueba no está diseñada para evaluar planteles individuales con esa finalidad”.

Los resultados de PISA resaltan mejores y peores resultados en escuelas públicas

La prueba Pisa 2025 en México evaluó a 7 mil 843 estudiantes de 297 escuelas públicas y privadas, lo que representa el 69% de los jóvenes de 15 años en el país.

De acuerdo con Bernardo Naranjo, ex consejero del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), las 4 mejores escuelas de la evaluación son públicas.

Por otra parte, resaltó los puntajes de la evaluación de 2025; según los resultados de PISA, México presentó una caída en Matemáticas, mientras que se mantuvo estable en áreas como:

Ciencia

Lectura

Resolución computacional de problemas

De acuerdo con los puntajes, que compara los resultados de México contra los promedios de la OCDE en 2025:

Ciencias: México 413.6 / OCDE 481.9. El cambio respecto a 2022, de 409.9 , no es significativo.

/ OCDE 481.9. El cambio respecto a , no es significativo. Lectura: México 407.7/ OCDE 460.0. El cambio respecto a 2022, de 415.4, no es significativo.

OCDE 460.0. El cambio respecto a no es significativo. Matemáticas: México 387.6 / OCDE 463.0. El cambio respecto a 2022, de 395.0 , supone una caída significativa, de -7.4, ya que supera el umbral de 6.2.

/ OCDE 463.0. El cambio respecto a , supone una caída significativa, de -7.4, ya que supera el umbral de 6.2. Resolución computacional de problemas: México 453 / OCDE 500.0. Dominio nuevo en 2025 sin serie histórica.

PISA 2025 (Captura de pantalla)

PISA resalta incremento en la cobertura educativa en México

Por otra parte, los resultados de la prueba PISA 2025 resaltan la importancia del incremento en la cobertura educativa en México.

De acuerdo con datos de la OCDE, el descenso aparente en los promedios podrían obedecer a la cobertura educativa ya que la proporción de jóvenes de 15 años evaluados subió de 63.5% en 2022 a 69% en 2025.

Asimismo, resaltó que se incorporaron jóvenes de poblaciones marginadas que antes no llegaban a la escuela secundaria.

Además, resaltó que la caída en los resultados fue menor para quienes ya estaban dentro del sistema, “lo que sugiere la comparación simple de promedios”.