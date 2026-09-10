La consejera Carla Humphrey expresó su rechazó al proyecto de presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE) para las elecciones de 2027, al considerar que se trata de una cifra excesiva.

Durante la ceremonia del inicio del proceso electoral, Carla Humphrey señaló que el presupuesto de casi 48 millones de pesos para 2027 es la cifra más alta en la historia del INE, por lo que votó en contra.

Carla Humphrey se dice en contra del presupuesto del INE para elecciones 2027 y espera su ajuste en el Congreso

Este jueves 10 de septiembre se dio inicio al proceso electoral. En su participación, Carla Humphrey destacó haber votado en contra del presupuesto que solicitó el INE para las elecciones 2027.

Carla Humphrey rechaza presupuesto del INE para elecciones 2027 (Cuartoscuro / Rogelio Morales Ponce)

Carla Humphrey, consejera del INE, se dijo confiada en que el Congreso de la Unión reajustará el monto final que se otorgará al organismo para la organización de los próximos comicios.

“Iniciamos hoy un despliegue institucional de enorme envergadura, el más grande de la historia, donde la voluntad popular seguirá siendo la única fuente legítima del poder público. Lo haremos con la propuesta de presupuesto, que voté en contra más alta de la historia, casi 48 mil millones de pesos, monto que el órgano legislativo competente seguramente reajustará en el ejercicio de sus atribuciones”. Carla Humphrey

Pese a su desacuerdo con el presupuesto del INE para elecciones 2027, Humphrey enfatizó en la necesidad de mantener un rigor firme en la fiscalización de recursos, la equidad, la paridad de género y la integridad electoral.

La consejera destacó que las elecciones 2027 tendrán nuevas características, pues se instala la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas y participan dos nuevas fuerzas políticas nacionales:

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Asimismo, Carla Humphrey comentó que el INE enfrentará diversos retos como la ciberseguridad, voto electrónico, voto anticipado, voto en prisión preventiva y participación de mexicanos residentes en el extranjero.