Claudia Sheinbaum confirmó que pronto el papa León XIV podría visitar México, sin embargo dejó en claro que hasta el momento no hay fecha.

“Fue muy cordial, muy sensible y le hicimos la invitación para venir a México y que sí va a venir” Claudia Sheinbaum

Tras llamada telefónica que tuvieron el Día de la Virgen, Claudia Sheinbaum reveló que tuvieron varios puntos en común como la disminución de la violencia.

Claudia Sheinbaum confirmó que el papa León XIV tiene interés de visitar México, pero aún no hay fecha

Desde el Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum confirmó que el papa León XIV tiene interés de visitar México y así se lo confirmó en una llamada telefónica que tuvieron el pasado 12 de diciembre.

Claudia Sheinbaum reveló que la conversación con el papa León XIV se dio a solicitud del Gobierno mexicano que el pontífice aceptó de manera inmediata.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum compartió que aunque todavía no hay fecha para que el papa León XIV venga en México, si hay una confirmación oficial de su interés en llegar al país.

“Sí, a través del Nuncio en México pedimos esta llamada. Muy amablemente, pues aceptó la llamada, lo cual agradecemos, y todavía no hay fecha para que venga, pero si tiene mucho interés en venir” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum relató que el papa León XIV fue muy cordial, amable y cálido e incluso le envió saludos al pueblo mexicano.

En su discurso, Claudia Sheinbaum destacó que su conversación con el papa León XIV se dio “en un día tan especial” y no solo para los católicos.

“Hay una frase que dice que todos los mexicanos somos guadalupanos porque es un símbolo de identidad la Virgen de Guadalupe” Claudia Sheinbaum

Papa León XIV (Vatican Media / EFE)

Claudia Sheinbaum confirma que el papa León XIV le planteó apoyar en la disminución de la violencia

Claudia Sheinbaum reconoció que el papa León XIV desea fortalecer los programas que se tienen con la Iglesia Católica.

Como el ‘Sí al desarme, sí a la paz’, iniciativa que buscan reducir mediante la participación social y comunitaria.

“Fortalecer los programas que tenemos con la Iglesia Católica, como ‘Sí al desarme, sí a la paz’” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum recordó que le habló al papa León XIV sobre esta iniciativa y lo importante que es para el país.

“Le hablé de este programa y lo importante que era para el país y fue, pues muy cálido y se refirió, pues de manera con muchos saludos al pueblo de México, pero todavía no hay fecha” Claudia Sheinbaum

En su intervención, Claudia Sheinbaum detalló que el papa León XIV le planteó apoyar en la disminución de la violencia.

“Nos planteó que era muy importante que él, la idea que tiene es que la Iglesia católica ayude, en la medida que pueda y dentro del marco de las leyes de cada país ayudar a pacificar, ayudar a disminuir la violencia” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum destacó que es un tema en donde no solo coinciden los católicos, sino que es algo que todo el mundo desea contribuir.

“Coincidimos en ese tema tanto con la Iglesia católica como con todas las iglesias de México y también con los no creyentes, los libres pensadores” Claudia Sheinbaum