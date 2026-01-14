Papa León XIV vuelve a manifestar su deseo de viajar a México para poder encomendarse a la Virgen de Guadalupe.

En su encuentro con el papa León XIV, el Arzobispo Primado Carlos Aguiar Retes lo invitó a visitar México y estar más cerca de los feligreses.

Papa León XIV confirma su desea de visitar México para encomendarse a la Virgen

El cardenal Carlos Aguiar Retes, arzobispo primado de México, tuvo una reunión privada en el Vaticano con el papa León XIV donde le reiteró la invitación para visitar el país.

Papa León XIV manifiesta su deseo de viajar a México (@azucenau / X )

El papa León XIV se mostró muy agradecido y manifestó su deseo de poder viajar pronto a México para estrechar los vínculos con los feligreses del país.

De acuerdo con un comunicado de la Arquidiócesis primada de México, el papa León XIV desea viajar al país para “encomendar su pontificado a la Virgen de Guadalupe”.

Desde que León XIV a sumió como papa, el gobierno mexicano ha tenido acercamientos para invitarlo a visitar el país, aunque la fecha no se ha concretado.

El año pasado, el papa sostuvo que buscaría realizar una gira por Latinoamérica al terminar las celebraciones por el año del jubileo.

En esta gira incluiría una visita a la Basílica de Guadalupe, en la CDMX.

Papa León XIV se habría mostrado agradecido por el trabajo y compromiso de la Arquidiócesis Primada de México

En la audiencia a la que también asistió el obispo auxiliar Francisco Javier Acero Pérez, se le informó al papa León XIV sobre los avances del proceso sinodal que se vive en la Arquidiócesis Primada de México.

Además se abordó la organización de la peregrinación anual de la Arquidiócesis a la Basílica de Guadalupe, con la cual inician las visitas del año al templo mariano.

El evento, programado para este sábado 17 de enero de 2026, tendrá como ejes centrales la petición por la paz mundial y la unidad.

El papa León XIV se habría mostrado agradecido por el trabajo y compromiso de los sacerdotes, las comunidades religiosas, los agentes de Pastoral y los laicos.

Habría invitado a seguir fortaleciendo este proceso de escucha, discernimiento y corresponsabilidad pastoral.