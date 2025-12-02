La presidenta Claudia Sheinbaum, reveló durante su conferencia matutina que buscará hablar con el papa León XIV para invitarlo a México.

Claudia Sheinbaum quiere invitar al papa León XIV a México de manera oficial

Este martes 2 de diciembre durante la conferencia matutina de la presidenta de México, Claudia Sheinbuam de 63 años de edad, reveló que está buscando tener una conversación con el papa León XIV de 70 años de edad.

Esto con el motivo de hacerle una cordial invitación al papa León XIV para que visite México de manera oficial, misma invitación que en su momento, le hizo llegar la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez cuando él tomó posesión tras la muerte del papa Francisco.

“Todavía no tenemos la información, de hecho estoy buscando una llamada con el papa León XIV, lo estoy invitando y lo hago público aquí, anunico que lo estamos buscando para tener aquí una reunión y recuerden que hace poquito dijo que le encantaría visitar la Basílica de Guadalupe, conocerla” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum reveló que ahora quieren formalizar la invitación al papa León XIV para que venga a visitar el país, aunque aún no hay información de si vendría a la inauguración del Estadio Azteca “pero sí queremos que visite México”.