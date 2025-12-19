Claudia Sheinbaum confirmó que la SRE y Economía trabajan en conjunto para lograr acuerdos con países en los que no se tiene tratado comercial.

Desde Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum reveló que se abrió mesas de diálogo con India, China y Corea del Sur para revisar aranceles y evitar inflación.

Claudia Sheinbaum anunció que la Secretaría de Relaciones Exteriores y Secretaría de Economía están trabajando juntos en acuerdos con países que no tienen tratado comercial con México.

La presidenta de México señaló que desde el primer momento apostaron para que se abriera una mesa de diálogo en especial con los pequeños y medianos empresarios.

“Es conjuntamente Relaciones Exteriores por tratarse de la relación con otros países y la Secretaría de Economía. La decisión del Senado finalmente a propuesta nuestra, nosotros hicimos una propuesta y ahí dijimos que se abra un espacio de trabajo, sobre todo con los pequeños y medianos empresarios” Claudia Sheinbaum

Y es que Claudia Sheinbaum destacó que se enfocan en este sector, porque son los que más trabajan con insumos que vienen de países con los que no se tiene un tratado comercial.

“Porque muchos de ellos o de ellas utilizan muchos insumos que vienen de otros países con los que no tenemos tratado comercial” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum afirmó que lo que no desean provocar es inflación ni que se dejen de producir ciertos productos por aranceles a países con los que no se tiene tratado.

“Lo que no queremos es ni provocar inflación, que aumenten los precios producto de estos impuestos, ni tampoco generar un problema de que ya no se vayan a producir algunos productos en México porque traen insumos de estos países con los que no tenemos tratado” Claudia Sheinbaum

Durante su discurso, Claudia Sheinbaum destacó que se tiene una mesa de trabajo con los países con los que no se tiene un tratado comercial y que ha ido cambiando su propuesta original.

“Se hizo una mesa de trabajo y de la propuesta original a la final cambió bastante gracias a ese proceso y nosotros estuvimos totalmente de acuerdo porque ese era el propósito” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum asegura que no buscan enemistad con ningún país por lo que se encuentran abiertos al diálogo

Claudia Sheinbaum recordó que la Secretaría de Economía tiene distintos esquemas dentro del marco de la ley en las que se pueden mover para reducir impuestos a los países con los que no se tiene tratado.

“La Secretaría de Economía tiene distintos esquemas donde puede poner distintos esquemas que tiene la ley para poder reducir estos impuestos o poner tiempos, otras consideraciones todo dentro del marco de la ley” Claudia Sheinbaum

En su conversación, Claudia Sheinbaum resaltó que India, China y Corea del Sur son los países que más se han acercado por lo que ya se tienen mesas de trabajo.

“En el caso de la India, China, Corea del Sur que son los que más se han acercado, hay mesas de trabajo para ver bajo qué condiciones” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum destacó que en el tema de medicamentos no hay impuestos.

“En el caso de los medicamentos ahí no hay impuestos, aunque nosotros si queremos aumentar la producción de medicamentos en México” Claudia Sheinbaum

En ese sentido, Claudia Sheinbaum señaló que no se sabe si se trabaje en un tratado, acuerdo o algún esquema comercial con esto países.

Sin embargo, Claudia Sheinbaum dejó en claro que se encuentran abiertos al diálogo porque no quieren enemistad con ningún país.

Pero, Claudia Sheinbaum destacó que buscarán el desarrollo de México sin afectar su relación con otros países ya sea que se tenga tratado o no.

“No sé si es un tratado, un acuerdo comercial, algún esquema. Nosotros no queremos enemistarnos con ningún país, pueblo, gobierno lo que buscamos siempre es el desarrollo nacional dentro de un plan que nos fijamos que lo llamamos el ‘Plan México’” Claudia Sheinbaum