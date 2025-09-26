Marcelo Ebrard, secretario de Economía, señaló que desde el gobierno de México se rechazan los nuevos aranceles que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ha anunciado.

Esta declaración se da luego de que el presidente Donald Trump informara que el 1 de octubre entrarán en vigor nuevos aranceles a más productos, entre ellos, medicamentos.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (WIN MCNAMEE / Getty Images via AFP)

Marcelo Ebrard afirma que México está en contra de los nuevos aranceles de Estados Unidos

Al ser cuestionado sobre la postura de México frente a los nuevos aranceles de Estados Unidos, Marcelo Ebrard dijo que antes de un posicionamiento es necesario tener toda la información.

El secretario Marcelo Ebrard dijo que, de entrada, México rechaza los nuevos aranceles de Estados Unidos, sin embargo, faltaría tener toda la información de cómo van a aplicar esta tarifa.

Cabe recordar que los nuevos aranceles de Estados Unidos que el presidente Donald Trump anunció aplicarán a los siguientes productos: