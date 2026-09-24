La tarde de este miércoles 23 de septiembre de 2026, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores aprobaron el dictamen correspondiente a la reforma de doble nacionalidad.

La aprobación del proyecto que busca limitar a nacionalidad única la posibilidad para contender por cargos públicos tuvo lugar en sesión extraordinaria, tras obtener 23 votos a favor y 9 en contra.

Reforma de nacionalidad única pasa al pleno del Senado tras aprobación en Comisiones

Este día, Comisiones del Senado aprobaron el dictamen de la reforma de nacionalidad única, por lo que ahora fue turnado al pleno para su discusión.

El proyecto contó con el respaldo de las bancadas de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde, superando los nueve votos en contra emitidos en bloque por los integrantes del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano.

Reforma de nacionalidad única pasa al pleno del Senado tras aprobación en Comisiones (Captura)

Durante el debate en comisiones, el senador Marko Cortés calificó la iniciativa como un retroceso en materia de derechos políticos que limita a los connacionales residentes en el extranjero y a sus familias.

En contraste, Saúl Monreal rechazó las críticas y sostuvo que pretender la gubernatura de un estado o la presidencia del país exige un compromiso patriótico pleno y sin lealtades compartidas.

Las Comisiones reiteraron que la reforma estipula una salida para quienes cuentan con doble nacionalidad, y es que estarán obligados a renunciar formalmente a los lazos con otro país antes de formalizar alguna candidatura.

Con ello, Monreal aseguró que la normativa responde a un criterio de estricto resguardo institucional frente a responsabilidades públicas de alta trascendencia.