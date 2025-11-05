Juana Elizabeth Díaz Peñaloza es la alcaldesa de El Oro, Estado de México a quién sus pobladores exigen su destitución.

Lo anterior ante múltiples denuncias de los pobladores de El Oro que exigen mejores servicios de recolección de basura, así como la falta de agua en el municipio.

Además los pobladores de El Oro acusan a la alcaldesa Juana Elizabeth Díaz Peñaloza de actos de corrupción en su municipio.

A continuación te contamos todo lo que sabemos de la alcaldesa Juana Elizabeth Díaz Peñaloza con datos como:

¿Quién es?

¿Qué edad tiene?

¿Quién es su esposo?

¿Qué signo zodiacal es?

¿Cuántos hijos tiene?

¿Qué estudió?

¿En qué ha trabajado?

¿Quién es Juana Elizabeth Díaz Peñaloza?

Actualmente Juana Elizabeth Díaz Peñaloza es la alcaldesa del municipio El Oro en el Estado de México, a quién sus pobladores exigen su destitución.

El miércoles 5 de noviembre, los pobladores de El Oro armaron una protesta afuera del Palacio Municipal para exigir que la alcaldesa Juana Elizabeth Díaz Peñaloza dé la cara ante las problemáticas que enfrentan, como un mal servicio de recolección de basura y falta de agua.

En medio de esta protesta que subió de tono, los pobladores decidieron amarrar a funcionarios de la administración de Juana Elizabeth Díaz Peñaloza para reclamar que se cumplan sus demandas.

Además se sabe que la alcaldesa enfrenta un proceso de destitución por parte de su cabildo.

¿Qué edad tiene Juana Elizabeth Díaz Peñaloza?

De acuerdo con la información pública disponible de Juana Elizabeth Díaz Peñaloza se sabe que nació un 24 de junio de 1948, por lo que este 2025 cumplió 77 años de edad.

¿Quién es su esposo de Juana Elizabeth Díaz Peñaloza?

Por el momento se desconoce quién es el esposo de Juana Elizabeth Díaz Peñaloza debido a que esta información no es pública.

¿Qué signo zodiacal es Juana Elizabeth Díaz Peñaloza?

Al tener la fecha de nacimiento de Juana Elizabeth Díaz Peñaloza como un 24 de junio se pude determinar que es del signo zodiacal Cáncer, según el calendario astrológico.

Las personas que nacen bajo el signo zodiacal de Cáncer son descritas como emocionales, sensibles, protectores y leales.

¿Cuántos hijos tiene Juana Elizabeth Díaz Peñaloza?

No se sabe cuántos hijos tiene Juana Elizabeth Díaz Peñaloza debido a que esta información se mantiene en privado.

¿Qué estudió Juana Elizabeth Díaz Peñaloza?

Del máximo grado de estudios de Juana Elizabeth Díaz Peñaloza se sabe que estudió en la Escuela Normal para Señoritas, Toluca, Estado de México.

¿En qué ha trabajado Juana Elizabeth Díaz Peñaloza?

Además de ser la alcaldesa de El Oro en el Estado de México por Morena, Juana Elizabeth Díaz Peñaloza también ha tenido otra trayectoria profesional.

Entre su trayectoria ha sido docente y política en cargos como: