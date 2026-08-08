Antonio Chavira George, exalcalde electo de Coquimatlán, fue sentenciado a seis años de prisión luego de que la Fiscalía de Colima presentara pruebas suficientes en su contra por el delito de abuso sexual.

De acuerdo con la información, Antonio Chavira es responsable de cometer abuso sexual contra una menor el pasado 1 de enero de 2024. En ese entonces, la víctima tenía apenas 13 años de edad.

Antonio Chavira, exalcalde electo de Coquimatlán, pasará 6 años en prisión por abuso sexual

Este 7 de agosto, la Fiscalía de Colima dio a conocer que se obtuvo la sentencia en contra de Antonio Chavira, exalcalde electo de Coquimatlán, quien pasará seis años en prisión por el delito de abuso sexual en contra de una menor.

Los hechos habrían ocurrido el 1 de enero de 2024, en un domicilio ubicado en el municipio de Coquimatlán.

Sentencian a Antonio Chavira, exalcalde electo de Coquimatlán, por abuso sexual (@FiscaliaColima)

Chavira George ganó las elecciones de Coquimatlán en 2024, pero fue detenido el 2 de septiembre de 2024, antes de asumir el cargo, por una orden de aprehensión relacionada con una investigación en su contra.

Estaba previsto que Chavira George tomara protesta el 15 de octubre de 2024 como alcalde de Coquimatlán, pero al permanecer privado de la libertad, el suplente asumió la presidencia municipal.

A casi un año de su detención, la Fiscalía de Colima logró que Antonio Chavira fuera sentenciado a seis años de prisión, además de que deberá pagar una multa y garantizar la reparación integral del daño.