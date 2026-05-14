La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, participó en una reunión nacional de seguimiento del programa IMSS Bienestar, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo de fortalecer la atención médica gratuita en el país.

Durante el encuentro, gobernadoras y gobernadores revisaron los avances del modelo de salud pública impulsado por el Gobierno de México, especialmente en entidades con mayores necesidades de atención médica y cobertura hospitalaria.

Guerrero busca ampliar servicios médicos gratuitos con IMSS Bienestar

La mandataria estatal destacó que en Guerrero continúan las acciones para acercar servicios de salud, medicamentos y atención integral a comunidades vulnerables, principalmente en regiones alejadas y de difícil acceso.

Asimismo, reconoció el respaldo de Sheinbaum hacia Guerrero y destacó que la coordinación entre el gobierno estatal y federal ha permitido avanzar en la consolidación de un modelo de atención más cercano a la población.

El programa IMSS Bienestar tiene como objetivo garantizar servicios médicos gratuitos y de calidad para personas sin seguridad social, además de fortalecer hospitales, centros de salud y abasto de medicamentos.

Durante la reunión nacional se abordaron estrategias para mejorar la infraestructura hospitalaria, ampliar la cobertura médica y optimizar la atención en zonas con alta demanda.

Evelyn Salgado reiteró que Guerrero mantendrá el trabajo conjunto con la Federación para construir un sistema de salud más eficiente, humano y accesible para todas y todos los guerrerenses.