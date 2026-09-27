Durante el cierre de su segundo informe, Claudia Sheinbaum confirmó que la reforma de no reelección comenzará a aplicar en México a partir de 2030, con lo cual la constitución prohibirá el nepotismo en los cargos.

Además, Claudia Sheinbaum señaló como un logro de su administración que, por primera vez en la historia, los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), son elegidos por el voto popular.

Claudia Sheinbaum asegura que la reforma de no reelección fortalece la democracia

Uno de los logros señalados en el cierre del segundo informe de Claudia Sheinbaum, fue la reforma de no reelección, la cual forma parte de la denominada “nueva Constitución” que fortalece la democracia.

En palabras de la presidenta, a partir de 2030 ningún cargo de elección popular será susceptible de reelección, recordando las palabras de Francisco I. Madero: “sufragio efectivo, no reelección”.

Esto quiere decir que desde senadores y diputados, pasando por alcaldes y presidentes municipales, hasta la misma presidencia de México, los representantes no podrán tener más de un periodo en el cargo.

Señalando también que la Constitución prohíbe el nepotismo en los cargos inmediatos de elección popular; en otras palabras, los representantes no podrán elegir a un sucesor inmediato.

Claudia Sheinbaum destaca el voto popular en los tres poderes

Otro punto que destacó Claudia Sheinbaum en su mensaje por el cierre de su segundo informe de gobierno, fue que ahora los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) serán elegidos por voto popular.

Esto también forma parte de las reformas en la Constitución impulsadas por Claudia Sheinbaum desde el inicio de su administración, lo cual considera un avance en la democracia.

Hasta antes de su gobierno, solo se elegían los cargos en los poderes Ejecutivo y Legislativo; pero recientemente se dio la primera elección popular en el poder Judicial.

Con esto, la actual administración señala avances significativos en cuestión democrática en los últimos años, mismos que esperan tengan repercusión positiva a largo plazo en la vida pública de México.