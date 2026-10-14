Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México firma el decreto de “Entornos digitales seguros para niñas, niños y adolescentes”, que busca proteger a menores en las plataformas digitales.

“Es un decreto que le aplica a plataformas digitales entendiendo por ello como el servicio digital en internet que permite la interacción, comunicación, generación, difusión o compartición de contenidos entre personas usuarias” Luisa Alcalde, consejera jurídica de la Presidencia

Durante la conferencia mañanera del pueblo del miércoles 14 de octubre, la presidenta de México firmó este decreto que regulará acceso y contenido en plataformas digitales para menores.

Dicho decreto está basado en la Ley General de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Sheinbaum firma decreto para proteger a menores en plataformas digitales

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