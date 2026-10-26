La tormenta tropical Vance mantiene su desplazamiento hacia el nor-noroeste frente al Pacífico mexicano, con lluvias puntuales muy fuertes previstas en cuatro estados durante este domingo.

De acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil, el ciclón presenta vientos sostenidos de 110 km/h y rachas de 140 km/h, además de oleaje elevado.

El fenómeno se localiza frente a Michoacán y Colima, mientras autoridades recomiendan evitar playas, zonas inundadas y corrientes de agua durante las condiciones meteorológicas adversas.

¿Cuál es la trayectoria de la tormenta tropical Vance?

Vance se ubicó a 395 km al sur-suroeste de Punta San Telmo, Michoacán, y a 460 km al sur de Manzanillo, Colima, este domingo.

El sistema avanza hacia el nor-noroeste a 11 km/h, mientras su circulación mantiene condiciones favorables para lluvias intensas en zonas costeras del occidente mexicano.

Las precipitaciones puntuales muy fuertes se esperan en el oeste y sur de Jalisco, así como también en Colima, Michoacán y suroeste de Guerrero.

Además, se prevén rachas de viento de 40 a 60 km/h en las costas de Michoacán y Guerrero, asociadas con la circulación del ciclón.

El oleaje alcanzaría entre 4 y 5 metros en Michoacán y Guerrero, mientras Colima y Jalisco registrarían alturas de 2 a 3 metros durante este domingo.

Vance dejó de ser huracán después de debilitarse, aunque continúa generando condiciones capaces de favorecer lluvias intensas, inundaciones repentinas y afectaciones en diferentes zonas costeras.

Protección Civil recomienda identificar un lugar seguro, evitar playas y oleaje elevado, no cruzar calles inundadas, ríos o arroyos y atender siempre indicaciones oficiales.