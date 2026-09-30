Escuelas de nivel primaria y secundaria restringirán el uso de pantallas durante horas clase y recreos a partir del próximo 3 de noviembre de 2026.

Por medio de sus redes oficiales, la presidenta Claudia Sheinbaum aplaudió la nueva regulación nacional y recordó que la premisa de esta medida es proteger la salud mental de niñas y niños.

A su vez, la mandataria puntualizó la importancia para el desarrollo de los menores actividades lejos de aparatos electrónicos como escribir a mano o leer algún libro.

Claudia Sheinbaum también recordó que la restricción de pantallas es un buen momento para que los alumnos regresen a la interacción entre personas y no con algún aparato de por medio.

¿Cómo funcionará la restricción de celulares en las escuelas?

La nueva regulación busca proteger la salud mental de los menores, reducir el uso problemático de redes sociales y favorecer el aprendizaje y la convivencia escolar.

La medida fue acordada por unanimidad entre las 32 entidades federativas y la SEP, y establece disposiciones diferenciadas según el nivel educativo de cada estudiante.

Nueva York busca prohibir celulares y tablets en escuelas (Pixabay)

En primarias y secundarias, públicas y privadas, quedará prohibido utilizar celulares y otras pantallas durante toda la jornada escolar, incluidos los periodos de recreo.

Los estudiantes podrán llevar sus teléfonos dentro de sus mochilas, pero únicamente podrán utilizarlos ante emergencias médicas, situaciones particulares de salud o actividades pedagógicas previamente programadas.

Para educación media superior y superior, la regulación contempla promover un uso responsable y seguro de estos dispositivos, considerando las condiciones de cada plantel.

La disposición fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 22 de septiembre y entrará oficialmente en vigor el martes 3 de noviembre.

Durante octubre se desarrollarán asambleas informativas con familias, estudiantes y docentes para explicar la normativa y coordinar su implementación; la propuesta cuenta con respaldo de 81% de docentes consultados.