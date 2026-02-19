La Secretaría de Gobernación (Segob) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el nuevo protocolo nacional para activar la alerta de búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas.

El nuevo protocolo “exige la actuación inmediata y coordinada de las autoridades” en cuanto se establezca la desaparición o no localización de una persona y no existe caducidad temporal.

La Segob dio a conocer el nuevo protocolo nacional de alerta de búsqueda de personas que establece que las autoridades competentes deben actuar de manera inmediata ante una persona desaparecida.

De acuerdo con la información, la ficha de búsqueda es expedida por la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y enviada inmediatamente a:

Fiscalías Especializadas

Comisiones Locales de Búsqueda

Autoridades de los tres gobierno

Sector privado y social

El nuevo protocolo señala que la ficha será emitida aunque no exista una denuncia y, tras su notificación, esta se enviará a las fiscalías, quienes buscarán a la persona en todas sus bases de datos y la de instancias que tengan información útil.

A la par, se coordinarán las Comisiones de Búsqueda locales y se pondrán en marcha los protocolos que resulten necesarios, como:

Alba

Alerta Amber

Ficha Amarilla de Interpol

Cabe mencionar que las empresas de medios estarán obligadas a difundir las fichas de búsqueda y lo mismo será para instituciones financieras, servicio de transporte, empresas de turismo, restaurantes y más.