El 21 de marzo de 2026 se reportó la desaparición de 7 electricistas que en San Luis Potosí, quienes tuvieron contacto con sus familias por última vez la mañana del sábado.

De acuerdo con los familiares, los 7 electricistas se encontraban en la carretera 57 Matehuala-Cárdenas a la altura del km 8 cuando desaparecieron.

Los electricistas se encontraban de regreso a Cárdenas de un trabajo de construcción y electricidad para una empresa particular que iniciaron el 16 de marzo.

Buscan a los 7 electricistas desaparecidos en San Luis Potosí

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de San Luis Potosí inició con los trabajos de búsqueda de los 7 electricistas desaparecidos en la carretera Matehuala-Cárdenas el 21 de marzo pasado.

Se trata de:

Ángel Daniel Pérez López, 19 años Miguel Ángel Pérez Olivo, 37 años Jaciel Zapata García, 23 años Omar Godoy Galván, 32 años Said Hernán Olvera, 34 años Celso López González, 33 años Macario Torres Castillo, 38 años

Electricistas desaparecidos en San Luis Potosí (Especial)

Electricistas desaparecidos en San Luis Potosí (Especial)

Electricistas desaparecidos en San Luis Potosí (Especial)

Electricistas desaparecidos en San Luis Potosí (Especial)

Electricistas desaparecidos en San Luis Potosí (Especial)

Electricistas desaparecidos en San Luis Potosí (Especial)

Electricistas desaparecidos en San Luis Potosí (Especial)

Desde redes sociales se ha hecho el llamado a la comunidad a apoyar en la localización de los electricistas desaparecidos con la aportación de información en caso de identificarlos.

Por su parte, el club de futbol Deportivo Cali FC de ligas amateur, compartió las fichas de búsqueda de dos de los 7 electricistas desaparecidos, Jaciel Zapata y Saíd Olvera, quienes forman parte de su equipo.

Cabe señalar que hasta el momento no hay indicios de que los 7 electricistas hayan recibido alguna amenaza o hayan tenido alguna situación de riesgo previas a su desaparición.