Como parte de las estrategias del gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, encabezó la Primera Sesión Ordinaria del 2025 del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

La funcionaria estuvo acompañada por el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina; la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Martha Lidia Pérez Gumecindo, y la fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde.

Gobierno de México fortalece mecanismos de búsqueda de personas desaparecidas

Durante la sesión, Rosa Icela destacó que este nuevo marco legal busca fortalecer los procesos de búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas, mediante un trabajo coordinado entre las tres órdenes de gobierno.

“Lo que nos ha dicho la presidenta es que el derecho humano a ser encontrado y el derecho humano de las víctimas a buscar a sus familiares, son principios fundamentales que el Estado debe garantizar y proteger” Rosa Icela, secretaria de Gobernación

La funcionaria detalló que este sistema se ha iniciado con una nueva etapa con mejores herramientas, al mismo tiempo que se garantiza una atención integral y especializada a las familias con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos.

Gobierno de Sheinbaum busca fortalecer la búsqueda e identificación de personas desaparecidas (Cortesía)

Por otra parte, dio a conocer que ya se tiene una nueva Ley, resultado de 450 reuniones con grupos y familiares de personas desaparecidas, cuya voz ha sido esencial para dotar de sentido y legitimidad cada avance.

Durante su turno, el subsecretario Arturo Medina aseguró que este nuevo sistema debe orientar los recursos del estado para ofrecer respuestas efectivas, garantizando el derecho a la verdad y a la justicia.

Asimismo, se presentaron propuestas de rutas de trabajo para el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, como:

Implementación de las reformas a la Ley General

Reactivación de la Comisión de Implementación, Monitoreo, Evaluación

Actualización del Protocolo Homologado de Búsqueda

Grupos de trabajo con autoridades y el Consejo Nacional Ciudadano para la generación del anteproyecto de Reglamento de la Ley General

Gobierno de Sheinbaum busca fortalecer la búsqueda e identificación de personas desaparecidas (Cortesía)

Finalmente, en la Primera Sesión Ordinaria del 2025 del SNBP se hizo un llamado a las autoridades estatales y municipales para participar en las reuniones regionales y elaborar los Planes Regionales de Búsqueda, así como concluir sobre los insumos fundamentales para la conformación del Programa Nacional de Búsqueda.