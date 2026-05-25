Claudia Sheinbaum confirmó que el evento del 31 de mayo por su segundo año de gobierno no se realizará en el Zócalo de la CDMX, debido a que el espacio será utilizado para el fan fest del Mundial 2026.

“Hoy en la tarde tengo una reunión para ver si lo hacemos en Palacio Nacional o en otro lugar de la Ciudad de México… el Zócalo está lleno del fan fest famoso, es muy chiquito ya el espacio… no se puede hacer en el Zócalo porque se está preparando para el Mundial” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

La presidenta de México señaló el 25 de mayo de 2026 que aún se define si la sede será Palacio Nacional u otro recinto, así como el formato del acto.

Sheinbaum adelantó que dará un mensaje de soberanía y rendición de cuentas, en respuesta a lo que calificó como ofensiva mediática.

Cabe destacar que la aprobación de la presidenta Claudia Sheinbaum se sitúa en 70.5%, de acuerdo con la última encuesta de MetricsMx.

Sheinbaum descarta usar el Zócalo para celebrar 2 años de gobierno debido al Mundial 2026

El motivo por el que no se va a llevar a cabo el evento de Claudia Sheinbaum en el Zócalo CDMX es por el fan fest que ya se prepara en el Zócalo CDMX con motivo del Mundial 2026.

La mandataria dijo que la tarde de este lunes 25 de mayo se va a definir si el lugar es Palacio Nacional u otra sede.

También se van a definir los sitios en los que en las 32 entidades se van a colocar pantallas para dar su mensaje.

Claudia Sheinbaum dará mensaje de soberanía y contra ataques mediáticos el 31 de mayo

Claudia Sheinbaum dijo que hay una ofensiva mediática contra su gobierno y dejó claro que en Mexico deciden los mexicanos, por lo que el 31 de mayo dará un mensaje en ambos sentidos.

“Cumplimos dos años… nuestra visión siempre es dar un informe y en este caso llamamos a la plaza publica pero en las 32 entidades de la república… al mismo tiempo es pertinente informar de por qué esta ofensiva mediática y también de defensa de la soberanía, en Mexico decidimos los mexicanos, nadie más, ese es el objetivo” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

La mandataria dijo que no es un informe pero se llama a las plazas publicas para un ejercicio de rendición de cuentas en año y medio de gobierno y dos de haber ganado las elecciones.