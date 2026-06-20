Desde Tijuana, Baja California, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la puesta en marcha de una consulta a maestros “escuela por escuela”, que dará inicio en el mes de agosto.

“Nosotros en agosto, iniciamos la consulta, escuela por escuela, en agosto” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

La encuesta tendrá el objetivo de conocer las necesidades del magisterio, según señaló la propia Claudia Sheinbaum luego de que la CNTE levantara el campamento en la Ciudad de México (CDMX).

La misma tendría el fin de poner a votación la desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm), tal como lo han solicitado algunos docentes.

Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) (ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM / Andrea Murcia Monsivais)

SEP niega entrega de dinero para levantar el plantón de la CNTE

Por su parte, Mario Delgado, secretario de Educación Pública, rechazó que los 800 millones de pesos para la sección 22 del CNTE Oaxaca se hayan otorgado para que levantaran el plantón.

Delgado afirmó que son recursos que van a telesecundarias, a primarias, a preescolar, dependiendo de la necesidad, la cual es determinada por un diagnóstico que se hace estado por estado.

“Todo se hace con presupuesto de la secretaría de Educación y no pasa por las manos del sindicato, ni por la SNTE ni por la CNTE. Todas son plazas del presupuesto federal. No hay ningún recurso para el sindicato”, dijo.

CNTE (ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM / Rogelio Morales Ponce)

CNTE terminó sus protestas el 20 de junio

Desde el 1 de junio, la CNTE comenzó con una serie de movilizaciones en todo el país, principalmente en la CDMX, donde instalaron plantones.

Sin embargo, veinte días después, dio fin de forma oficial a las movilizaciones y los maestros regresaron a sus comunidades.