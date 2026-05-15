Claudia Sheinbaum comparte video de su encuentro con U2 en la Copa Mundial de Niños de la Calle y Bono halaga su gestión como presidenta de México.

U2 y Claudia Sheinbaum se reunieron el pasado jueves 14 de mayo durante la asamblea general de la Copa Mundial de niños de la calle, el cual se realizó en el Teatro Hidalgo en la CDMX.

La presidenta de México compartió el video de su encuentro con U2, donde sus integrantes expresaron su admiración y gusto por conocer a Claudia Sheinbaum.

Sheinbaum publica video con U2 en la Copa Mundial de Niños de la Calle

Claudia Sheinbaum compartió el video de su reunión con U2 durante la Copa Mundial de la Calle y los integrantes del grupo expresaron su felicidad tras conocerla.

La presidenta de México destacó que jóvenes de varias partes del mundo acudieron al país para el evento y y fueron recibidos con los brazos abiertos.

En el video se ve a Edge, integrante de U2, expresar que era un honor conocer a Cláudia Sheinbaum y se declaró su fan.

Jóvenes de diversos países del mundo se unen en México, previo a la Copa Mundial de Futbol para celebrar la Asamblea General de “Street Child World Cup”. Vienen de lugares apartados y les une el amor por el juego de pelota y su deseo de salir adelante. Les recibimos en México… pic.twitter.com/ioRRPbWCJw — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 15, 2026

Posteriormente, Claudia Sheinbaum saludó a Bono, quien empezó a enumerar las la cualidades del gobierno de la presidenta.

“Dios mío. Atención médica universal, has aumentado el salario mínimo, vienes a la Copa Mundial de Niños de la Calle, conoces a Edge y a mí, no sé cómo tienes tiempo” Bono

Bono expresó que no entendía cómo Claudia Sheinbaum tenía tiempo para dirigir un país y acudir eventos benéficos, por lo que le expresó su admiración.

Claudia Sheinbaum destaca que la vivienda y salud son derechos fundamentales

Durante la conversación entre Claudia Sheinbaum y los integrantes de U2, la presidenta destacó que la salud, vivienda y educación no son privilegios, si no derechos fundamentales.

Bono concordó con la presidenta de México y posteriormente acudieron a la Asamblea General de la Copa Mundial de Niños de la Calle.

Claudia Sheinbaum cerró su video con un mensaje donde habló de la importancia de impulsar a las infancias para que alcancen sus metas y se desarrollen en ambientes libres.