La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) niega al empresario Ricardo Salinas Pliego prórroga en litigios por deuda millonaria con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Tanto Grupo Elektra y TV Azteca, ambas empresas de Ricardo Salinas Pliego, pidieron no dictar sentencia en siete recursos pendientes en la SCJN en materia fiscal.

Lo que fue negado por Hugo Aguilar, ministro presidente de la SCJN, al considerar que no existía disposición legal para ello.

SCJN niega a Salinas Pliego prórroga en litigios de hasta 33 mil millones de pesos

De acuerdo con Hugo Aguilar, ministro presidente de la SCJN se le negó a Ricardo Salinas Pliego la prórroga en sus litigios de la deuda de 33 mil 477 millones de pesos con el SAT al no existir una disposición legal para ello.

“En relación con la petición de que la sentencia sea dictada hasta que la autoridad correspondiente ajuste el crédito fiscal, dígase a la recurrente que no existe disposición legal que faculte al Ministro Presidente suspender el dictado del fallo” Hugo Aguilar, ministro presidente de la SCJN

Anteriormente Grupo Elektra y TV Azteca habían pedido no dictar sentencia en siete recursos pendientes en la Corte contra créditos fiscales ya que mencionan que si llegaban a un acuerdo con el SAT para pagar su deuda millonaria ya no sería necesaria la intervención de la SCJN.

La decisión de Hugo Aguilar, ministro presidente de la SCJN se tomó tras un amparo directo en revisión, del que dijo que sólo las autoridades correspondientes pueden ofrecer nuevas pruebas a la Corte, por lo que grupo Elektra y TV Azteca pueden desistir de sus recursos cuando considere conveniente.

Cabe recordar que Grupo Salinas había presentado el pasado 16 de octubre una carta a la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) para poder negociar una nueva actualización del pago ante el SAT, que ofrecía dos alternativas:

Pagar 5 mil 691 millones de pesos

Pagar 8 mil 964 millones de pesos

Sin embargo la Procuraduría Fiscal de la Federación aseguró que no respondería a esa carta de Grupo Salinas porque lo consideran como una nueva oportunidad para que esta empresa de Ricardo Salinas Pliego interponga otro amparo.

Aunque Elektra ya presentó un amparo para reclamar la falta de respuesta de la PFF.

De estos siete créditos fiscales pendientes en la SCJN de empresas de Ricardo Salinas Pliego, cinco corresponden a Elektra y dos de Tv Azteca.

De todos estos casos apuntan que los tribunales colegiados confirmaron la legalidad de las resoluciones del SAT, por lo que la SCJN sólo puede revisar los temas que corresponde a la constitucionalidad de las leyes.

Esta revisión creen que se hará hasta que la SCJN tenga listos todos los proyectos.