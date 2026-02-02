Con la continuación de la obra iniciada desde el sexenio de Enrique Peña Nieto, la presidenta de México, inauguró El Insurgente en su totalidad.

Claudia Sheinbaum junto con Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX, y Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México, dieron a conocer que el tren interurbano está listo para iniciar operaciones.

Así que enseguida te compartimos todo lo que debes saber sobre El Insurgente, el nuevo tren interurbano que conecta a la CDMX y el Estado de México.

El Insurgente: la ruta que tendrá el tren interurbano

El 2 de febrero se inauguró oficialmente el tren interurbano El Insurgente con una ruta que se dio a conocer en la mañanera del pueblo a cargo de Claudia Sheinbaum.

La ruta completa de El Insurgente irá desde el Valle de Toluca, específicamente Zinacantepec en el extremo poniente, hasta la estación del Metro Observatorio de la Línea 1.

Con la ruta completa se recorren en total 57.7 kilómetros en total.

El Insurgente: estaciones que recorrerá el tren interurbano

El tren interurbano llamado El Insurgente tendrá dentro de su ruta 7 estaciones a recorrer:

Zinacantepec

Toluca Centro

Metepec

Lerma

Santa Fe

Vasco de Quiroga

Observatorio

El Insurgente: el tiempo de recorrido del nuevo tren interurbano

Según información dada por el director general de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado, Andrés Lajous, el tren interurbano tiene el objetivo de hacer el traslado en un tiempo de 50 minutos.

Asimismo, los trenes saldrán con una frecuencia de cinco a siete minutos.

El Insurgente consta de 20 trenes que darán servicio a un total de 719 pasajeros cada uno

El Insurgente: horario en que el tren interubano dará servicio

El tren interurbano llamado El Insurgente brindará servicio bajo estos horarios:

Lunes a viernes: 5:00 am a 12:00 am

Sábados: 6:00 am a 12:00 am

Domingos: 7:00 am a 12:00 am

Asimismo, se informó que el último tren en Zinacantepec saldrá a las 23:00 horas.

Siendo que en Observatorio sucederá a las 12:00 am.

El Insurgente: costo para viajar en el tren interurbano

El tren interurbano inicia su operación al cien por ciento para conectar al Estado de México con la CDMX a un costo accesible:

Recorrido de una estación: 15 pesos

Recorrido de dos a tres estaciones en Estado de México: 20 pesos

Viaje entre Santa Fe y Observatorio: 25 pesos

Viaje entre Vasco de Quiroga o Santa Fe y Lerma: 60 pesos

Trayectos específicos: de 70 a 90 pesos

De terminal a terminal: 100 pesos

El Insurgente inicia operaciones tras 12 años para conectar el Estado de México con la CDMX

El tren interurbano El Insurgente, inicia operaciones hoy 2 de febrero para conectar el Estado de México con la CDMX. Esto luego de 12 años en que la construcción iniciara.

Con la construcción que inició en el gobierno de Enrique Peña Nieto, siguió con Andrés Manuel López Obrador y concluyó con Claudia Sheinbaum, fue que el tren interurbano arrancó operaciones.

Con El Insurgente, se trasladarán alrededor de 140 mil personas diariamente.