La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que los trabajos del Tren “El Insurgente” México–Toluca entraron en su fase final, tras concluir la obra civil de los 57.7 kilómetros que conectan Zinacantepec, en el Estado de México, con la estación Observatorio, en la Ciudad de México.

La dependencia detalló que se avanza en la última etapa de instalación de los sistemas electromecánicos, incluyendo cableado de media y baja tensión, además de los sistemas de señalización y telecomunicaciones. También se realizan pruebas de seguridad previas a su apertura total.

Último tramo del Tren “El Insurgente”

En las estaciones Santa Fe y Vasco de Quiroga se realizan revisiones minuciosas al equipamiento electromecánico y a la urbanización de las vialidades de acceso. En este tramo se ubica un Puente Atirantado único en el mundo, debido a su diseño en curva y uso exclusivo para rieles.

Esta estructura cuenta con cinco claros con tirantes de acero, una pendiente del 1% y una curvatura de 800 metros. Su construcción requirió 6 mil toneladas de acero de refuerzo y 400 toneladas de acero en tirantes. El diseño permite librar la zona ecológica cercana a la Cuarta Sección del Bosque de Chapultepec y protege un manantial que se encuentra bajo el viaducto.

SICT anuncia fase Final del Tren "El Insurgente" (Cortesía)

El tren conectará al poniente de la Ciudad de México con Toluca a través de una doble vía electrificada, con velocidades que irán de 90 a 160 km/h. Se estima que transportará 140 mil pasajeros diarios en sus 20 unidades, cada una con capacidad para 719 usuarios.

El recorrido completo será menor a 60 minutos y contará con siete estaciones:

Observatorio

Vasco de Quiroga

Santa Fe

Lerma

Metepec

Toluca Centro

Zinacantepec

En Observatorio continuarán las obras para la construcción del Centro de Transferencia Modal (CETRAM) y la llegada de la Línea 12 del Metro, como parte de las fases subsecuentes a su operación.

La SICT destacó que este proyecto representa un avance estratégico para mejorar la movilidad de la Zona Metropolitana de Toluca y el poniente de la Ciudad de México.

Actualmente, el tren se encuentra en fase de pruebas, y su inauguración está prevista para principios de 2026, marcando un hito en el renacimiento de los trenes mexicanos.