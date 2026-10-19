Claudia Sheinbaum, presidenta de México, señaló que la Fiscalía General de la República (FGR) no tiene pruebas de que la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, haya sido responsable de la presencia de agentes extranjeros en su territorio.

La presidenta Sheinbaum puntualizó en su conferencia mañanera de este 19 de octubre que César Jáuregui es responsable directo y que la propia Fiscalía de Chihuahua lo señaló.

“Recuerden que es la propia Fiscalía del estado de Chihuahua quien hace la primera imputación a su exfiscal, es decir, la gobernadora si tuvo conocimiento y si no la propia Fiscalía…. investigando el caso… de la presencia de los agentes de Estados Unidos… responsabilizan al fiscal de la investigación que tiene la Fiscalía, pues finalmente el responsable directo es el fiscal… no tienen alguna prueba de que haya sido directamente la gobernadora…” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

El exfiscal de Chihuahua -César Jáuregui- fue detenido y trasladado la madrugada de este 19 de octubre a El Altiplano, donde llevará su proceso de traición a la patria.

Sheinbaum pide a FGR y Fiscalía de Chihuahua informar sobre procesos contra Jáuregui

Sheinbaum recordó que antes de que la FGR haya señalado a César Jáuregui por traición a la patria, la propia Fiscalía de Chihuahua emprendió una investigación.

La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció porque cada institución informe sobre los procesos emprendidos por cada una contra César Jáuregui y no se refirió más a Maru Campos.

César Jáuregui lleva un proceso a nivel estatal del cual tiene una próxima audiencia el jueves 22 de octubre, pero su abogado señala irregularidades ya que se le inició el proceso de traición a la patria del cual podría tener su audiencia inicial el martes 20 de octubre.

Sheinbaum revela investigaciones adicionales contra Jáuregui; pide a FGR informar

Claudia Sheinbaum dio a conocer que contra César Jáuregui hay otras investigaciones adicionales a la de traición a la patria.

La mandataria evitó hablar más sobre el tema y pidió que la FGR informe sobre dichos procesos adicionales.