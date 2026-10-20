Ariadna Montiel lanzó críticas contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, al acusar una falta de resultados frente a diversos problemas que enfrenta la entidad.

“Hemos visto aquí en otras conferencias cómo las encuestas nos fan a nosotros 2 a 1 en preferencia electora, identidad de partido, porque esto que ven ahora es pan de todos los días ahí en chihuahua: el desgobierno,m la desantención. Ahora la gobernadora dice que no sabía nada, no lo dudo porque nunca está atenta al gobierno” Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena

En sus declaraciones, la dirigente nacional de Morena también vinculó el caso del exfiscal César Jáuregui al debate político actual y cuestionó la actuación de actores cercanos al gobierno estatal.

Los señalamientos de Ariadna Montiel contra Maru Campos se producen en medio de la controversia generada por las investigaciones judiciales abiertas en Chihuahua, un tema que continúa escalando en la confrontación entre Morena y la oposición.

Ariadna Montiel critica a Maru Campos y reaviva la polémica por César Duarte

El 20 de octubre de 2026, Ariadna Montiel recordó que Maru Campos contendió por la gubernatura en 2021 mientras enfrentaba un proceso judicial relacionado con las investigaciones sobre presuntos actos de corrupción durante el gobierno de César Duarte.

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