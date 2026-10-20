Marko Cortés rechazó la existencia de un supuesto pacto secreto entre la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y Claudia Sheinbaum para procesar al exfiscal César Jáuregui.

Defendió que Maru Campos no está protegiendo a ningún funcionario involucrado en irregularidades y respaldó la actuación de la gobernadora frente al caso.

“Yo al contrario veo trabajo en equipo por parte de la gobernadora, por parte del alcalde, con todo su equipo de gobierno... no (veo) una complicidad o una impunidad otorgada por la gobernadora a cualquiera de sus colaboradores” Marko Cortés

En contraste con esta postura en Chihuahua, Marko Cortés denunció un presunto encubrimiento e impunidad por parte de la administración federal en casos delicados dentro de otros estados, ejemplificándolo con la situación política en Sinaloa.

Marko Cortés descarta pacto entre Sheinbaum y Maru Campos

Marko Cortés negó categóricamente que exista un acuerdo o pacto político entre la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y la administración federal encabezada por Claudia Sheinbaum respecto al proceso contra el exfiscal César Jáuregui.

Maru Campos advierte impacto económico y exige esclarecer caso Rocha Moya (Cortesía )

Sostuvo que la actuación del gobierno estatal no responde a una traición ni a un acuerdo político.

Destacó que la gobernadora Maru Campos está actuando de forma correcta al no obstaculizar ningún proceso de investigación ni otorgar protección a sus colaboradores.

“En el caso de Chihuahua, en el caso de Maru, pues ella lo que creo que está haciendo es no obstaculizar cualquier proceso de investigación tal como deba de ser (…) Yo más bien veo en la gobernadora un ejemplo correcto” Marko Cortés

Marko Cortés defendió que si cualquier funcionario cometió alguna irregularidad, tiene la responsabilidad de enfrentar a la justicia y presentar sus pruebas, remarcando que siempre se debe partir de la presunción de inocencia.

“Si alguien cometió cualquier tipo de irregularidad, bueno, que enfrente a la justicia, que presente sus pruebas, y en este caso, yo partiría de la presunción de inocencia, como en todos los demás casos” Marko Cortés

Calificó el desempeño de Maru Campos como un “ejemplo correcto” de apego a la ley y trabajo en equipo con las autoridades locales.

Marko Cortés criticó que a diferencia de Chihuahua en Sinaloa si hay encubrimiento e impunidad

En contraste a lo que señaló de Chihuahua, Marko Cortés criticó que en Sinaloa hay encubrimiento e impunidad al no tomar acciones contra políticos señalados de corrupción.

Destacó que funcionarios como Rubén Rocha Moya y Enrique Inzunza continúan con pendientes o señalamientos de extradición por parte del gobierno de los Estados Unidos sin que se aplique la ley de la misma forma.

“Ojalá que ese ejemplo nos lo pusiera la presidenta de la República con su equipo cercano, con los funcionarios señalados por los Estados Unidos o exfuncionarios y por muchos otros que no han sido señalados, pero que nosotros sí los hemos denunciado porque ganaron con el apoyo del crimen organizado” Marko Cortés

El senador panista puso la actuación del gobierno de Chihuahua como un “ejemplo correcto” y pidió que la administración federal aplique ese mismo criterio de rendición de cuentas con sus propios funcionarios o exfuncionarios señalados, en lugar de protegerlos.

“Yo lo que creo es que hay un trato equitativo como tendría que ser para cualquier ciudadano y lo que veo es a nivel federal que hay encubrimiento” Marko Cortés

Marko Cortés destacó que lo que se exige es una aplicación de la ley totalmente imparcial y justa, sin importar el partido al que pertenezcan.

“¿Qué pedimos nosotros? Pues una correcta, justa revisión del caso y aplicación de la ley, sin ningún tipo de prejuicios y que sea esto en absoluto apego al estado (de derecho)” Marko Cortés