Segob llama a CANACAR a frenar movilización de transportistas de este lunes 26 de octubre

La Secretaría de Gobernación (Segob) lanzó un llamado a la CANACAR para que frene sus intenciones de realizar una movilización de transportistas este lunes 26 de octubre.

Esto debido a que Segob afirmó que la gran mayoría de organizaciones de transporte acordó instalar mesas de trabajo con autoridades federales para atender sus peticiones y evitar afectaciones viales.

Segob pide a CANACAR aceptar mesas de diálogo para evitar bloqueos carreteros

A través de un comunicado, Segob llamó a la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) a que desista de sus intenciones por realizar un mega paro de transportistas, acusando que hasta el momento no han aceptado negociar mediante el diálogo.

La dependencia pide a la organización priorizar el acercamiento institucional, tal como aseguran ya han aceptado otros integrantes del sector.

Segob calificó la postura de la CANACAR como inexplicable, pues organizaciones han manifestando su compromiso para no entorpecer el tránsito ni vulnerar las carreteras nacionales.

Por ello, reconoció las gestiones realizadas por la directiva de la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN), al destacar que ha intervenido para exhortar a CANACAR a sumarse a los acuerdos.

Las autoridades reiteraron que la mesa de diálogo continúa abierta para abordar las exigencias del gremio sin perjudicar el traslado de mercancías, el abastecimiento de insumos ni el tránsito de la ciudadanía.

Por su parte, la CANACAR demanda a las autoridades federales mejores estrategias en materia de seguridad, al acusar una crisis que dicen se ha agravado en varios puntos del país.

Se espera que tanto Segob como la organización alcancen un acuerdo para negociar, con el objetivo de evitar una movilización de transportistas que pueda afectar la movilidad en carreteras nacionales.