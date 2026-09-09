La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aclaró que el Paquete Económico 2027 contempla un presupuesto para Pemex de 81 mil 100 millones de pesos.

Así lo señaló María del Carmen Bonilla, subsecretaria de la SHCP, quien resaltó que durante el último año también se ha logrado reducir la deuda de Pemex.

Por su parte Edgar Amador Zamora, titular de la SHCP, resaltó que la reducción de la línea presupuestal, de 263 mil millones a 81 mil millones de pesos, muestra que “estamos en el camino correcto”.

“Creo que esto es un muy buen ejemplo del éxito que tuvo el par de operaciones que se realizaron en ejercicios anteriores para asistir financieramente a Petróleos Mexicanos…el hecho de reducirla habla de que estamos en el camino correcto para la sostenibilidad financiera y operativa de Petróleos Mexicanos” Edgar Amador Zamora, titular de la SHCP

Estrategia para deuda de Pemex avanza; presupuesto para 2027 será de 81 mil 100 mdp

María del Carmen Bonilla señaló que la estrategia que se instrumentó durante el último año fortaleció la situación financiera de Pemex, empresa del Estado que tendrá un presupuesto de 81 mil 100 millones de pesos en 2027.

La subsecretaria resaltó que dicha estrategia se enfocó en:

reducir el saldo de la deuda

reducir la concentración de vencimientos de corto plazo

reducir la dependencia al financiamiento de muy corto plazo

“Esto ha fortalecido la posición financiera de la empresa y también ha reducido de manera importante el riesgo de refinanciamiento” María del Carmen Bonilla, subsecretaria de la SHCP

En este sentido, la subsecretaria de la SHCP resaltó que, de no haber realizado dichas acciones, el presupuesto requerido hubiera sido de 136 mil millones de pesos.

“Si hiciéramos un contrafactual del monto de línea presupuestaria que hubiera requerido la compañía sin haber hecho las transacciones que se ejecutaron el año pasado, hubiera sido del orden de 136 mil millones de pesos, ahorita estamos poniendo solamente 81 mil 100” María del Carmen Bonilla, subsecretaria de la SHCP

Deuda de corto plazo de Pemex va a la baja, resalta SHCP

Por otra parte, la subsecretaria de la SHCP resaltó que todos los esfuerzos realizados durante 2025 han logrado una reducción en la deuda a corto plazo de Pemex de 7 mil millones de dólares.

“Estos esfuerzos conjuntos también han permitido que la deuda de corto plazo haya bajado de 19 mil millones de dólares, al cierre de 2025 a 12 mil millones de dólares al último corto de junio de 2026” María del Carmen Bonilla, subsecretaria de la SHCP

Asimismo, resaltó que los resultados obtenidos entre el cierre del 2025 y junio de 2026 son consistentes con la estrategia que se puso en marcha para el “endeudamiento neto cero”.

María del Carmen Bonilla además resaltó que si se mantiene la estrategia, se podrán mitigar la deuda “en los próximos años”.

“Estos resultados son consistentes con la estrategia de endeudamiento neto cero, esto es muy importante, que se mantiene para 2027 sobre la compañía y que va a permitir que la parte financiera…se logre mitigar en los próximos años” María del Carmen Bonilla, subsecretaria de la SHCP

Por su parte, Édgar Amador Zamora reiteró que estos resultado son el ejemplo “del éxito que tuvo el par de operaciones que se realizaron en ejercicios anteriores para asistir financieramente a Petróleos Mexicanos”.