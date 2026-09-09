La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) propuso en el Paquete Económico 2027 quitar los estímulos al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a gasolineras vinculadas al huachicol.

Con esto, busca alcanzar los 10 billones 636 mil 488 millones de pesos de ingresos para 2027.

SHCP va contra exención de IEPS a gasolineras vinculadas al huachicol sin afectar al consumidor

De acuerdo con la propuesta, se quitará la exención del cobro del IEPS a las comercializadoras que reporten una disparidad entre el volumen de combustible comprado y vendido.

La propuesta busca no sólo lograr mayor recaudación en 2027, sino intensificar las acciones en contra del huachicol directamente desde los centros de comercialización.

Además, el Paquete Económico 2027 también plantea imponer un candado para que las gasolineras no impongan el costo de sus infracciones a los consumidores finales.

El Paquete Económico propone que a partir de julio de 2027, los comercializadores paguen el IEPS sobre la diferencia entre lo que pueden acreditar que compraron y vendieron.

Este pago por la diferencia tiene como objetivo la “concordancia entre lo que se adquiere y lo que se enajena por parte de las personas contribuyentes”.

Paquete Económico 2027 va por desmantelamiento del huachicol

La SHCP resaltó que el gobierno federal ha identificado el huachicol “como una de las principales fuentes de evasión del pago del IEPS en la comercialización de combustibles”.

Por otra parte resaltó que la estrategia busca “la desarticulación de las redes de contrabando y robo de combustibles”, así como combatir el robo y sustracción ilegal de combustibles.

Además, resaltó que se buscará la trazabilidad de:

importación

almacenamiento

transporte

venta