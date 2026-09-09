Antonio Martínez Dagnino explica cómo funcionará la trazabilidad del IEPS en combustibles

Antonio Martínez Dagnino, jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT) explicó durante la mañanera de este miércoles 9 de septiembre cómo funcionará la trazabilidad del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en combustibles, medida para transparentar la venta y compra de hidrocarburos.

Dejando en claro que “la propuesta no es crear un nuevo impuesto, sino dar trazabilidad desde el origen hasta la venta”, precisó Antonio Martínez Dagnino en el marco de la medida que forma parte del Paquete Económico para el ejercicio fiscal 2027.

Pues Antonio Martínez Dagnino refrendó que la trazabilidad del IEPS en combustibles, está orientada a combatir la evasión fiscal y el contrabando de hidrocarburos, conocido como huachicol fiscal.

Así es cómo funcionará la trazabilidad del IEPS en combustibles: Antonio Martínez Dagnino

El jefe del SAT, Antonio Martínez Dagnino precisó la función de la trazabilidad del IEPS en combustibles.

Por lo que esto será con el IEPS que se pagará a la tesorería a través de una declaración al SAT que viene por parte de los importadores y de Pemex

“Los distribuidores, comercializadores, empresas de autoconsumo y gasolineras ya nos reportan sus volúmenes volumétricos y facturas, tenemos información de inventarios, entradas y salidas”. Antonio Martínez Dagnino, jefe del SAT

Lo que tienen como objetivo generar la revisión de todo lo que está entrando y reproduciendo “que sean los mismos litros, lo que se compra, lo que se vende”, declaró Antonio Martínez Dagnino.

Y por lo que la medida de la trazabilidad del IEPS en combustibles que llegará a partir del año que entrar, ayudará a estar reportando esa información, apuntó Antonio Martínez Dagnino “vamos a poder cruzar diferenciales positivo o negativos, más que una sanción es el pago de esos litros por la cuota del IEPS “, concluyó.