Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México adelanta que el Paquete Económico 2027 incluirá un sistema de trazabilidad del IEPS (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios) para las gasolinas y el diésel.

“Queremos que el IEPS a los combustibles tenga trazabilidad, eso nos va ayudar mucho con el tema que ha disminuido mucho pero todavía se presentan casos de huachicol” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Desde su conferencia mañanera del pueblo del jueves 3 de septiembre, la presidenta Sheinbaum explicó que la trazabilidad del IEPS es con el fin de combatir la evasión fiscal y el mercado ilícito de combustibles, conocido como “huachicol fiscal”.

Sheinbaum reconoce que aún hay huachicol fiscal

Ante este sistema de trazabilidad del IEPS que se prevé para el Paquete Económico 2027, la presidenta Sheinbaum aún reconoció que aunque hay avances en el combate al huachicol fiscal, este aún permanece.

Aunque no declaró que vaya a existir un nuevo impuesto, si no esta trazabilidad servirá para la erradicación del huachicol fiscal en las empresas y cadenas de valor.

¿Para qué servirá la trazabilidad del IEPS en gasolinas? así lo explica Sheinbaum

De acuerdo con la presidenta Sheinbaum la trazabilidad del IEPS en gasolinas servirá para su distribución.

“Qué por ejemplo, el IEPS que pagas a la hora de la importación pueda tener trazabilidad a la hora de la distribución y hasta la venta en la gasolinera” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Adicionalmente reveló la presidenta Sheinbaum que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) es el que está trabajando para realizar esta trazabilidad del IEPS en gasolinas.

Señaló que esta trazabilidad no puede ser de inmediata porque el SAT aún tiene que adecuarse a los nuevos procesos.

¿Cuál es el objetivo de la trazabilidad del IEPS en gasolinas?

Asimismo, de acuerdo con la presidenta Sheinbaum el objetivo de la propuesta en el Paquete Económico 2027 de la trazabilidad del IEPS en gasolinas será en garantizar que se paguen los impuestos correspondientes.

Pese a que no se implemente un nuevo impuesto a la gasolina, la trazabilidad del IEPS podría mejorar los mecanismos para que sí ocurra el pago de ley en este sentido.

Así como el combate al huachicol fiscal que aún el Gobierno de la presidenta Sheinbaum sigue buscando poner fin.