Sergio Sarmiento, periodista presume el trato a Vicente Fox, ex presidente de México en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

El periodista asegura que se encontró al ex presidente Vicente Fox en las instalaciones del AICM.

De acuerdo con el periodista pode ver de primera mano cómo era el trato de las personas hacia el ex presidente de México del año 2000 al 2006.

Sergio Sarmiento presume trato a Vicente Fox en el AICM: personas pedían fotos

Aunque no precisó exactamente cómo ocurrió este encuentro ni cuándo, el periodista Sergio Sarmiento presumió el trato a Vicente Fox, ex presidente de México hasta el año 2006 que recibió de parte de los pasajeros del AICM.

Según el periodista las personas se acercaba al ex presidente de México, Vicente Fox para pedirle una fotografía con él, además de que recibía saludos de su parte.

Vicente Fox estaba en el AICM junto con su esposa Martha Sahagún, cuando se encontraron con el periodista Sergio Sarmiento, quién también se tomó una fotografía con el ex presidente de México.

Misma foto que el periodista compartió más tarde a través de su cuenta oficial en la red social X donde se le puede ver con una sonrisa posando a lado del ex presidente Vicente Fox.

Sergio Sarmiento presume trato a Vicente Fox en el AICM: no tenía escoltas

De este encuentro, Sergio Sarmiento también destacó que Vicente Fox estaba en el AICM junto con su esposa Martha Sahagún sin ningún escolta ni con algún tipo de ayuda para la ex familia presidencial.

Ambos estaban en el AICM como cualquier otro ciudadano que tomaría un vuelo.

Aunque no se sabe porque razón Vicente Fox estaba en el AICM o hacia donde se dirigía en ese momento que compartía con su esposa.

"Me encontré a Vicente Fox en el AICM. Sin escoltas. Sin ayudantes. Solo con Martha. La gente se acercaba a saludarlo y pedirle fotos." Sergio Sarmiento, periodista en X

Cabe recordar que en el año 2019 el ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) había dicho que tanto los otros ex presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón aún contarían con seguridad militar, sin embargo se desconoce el porque Fox no tenía escoltas o personal de seguridad que estuviera al pendiente de él y de su esposa.