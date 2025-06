Luego de que se hiciera viral Alfonso Durazo Chávez, hijo del gobernador de Sonora, por una selfie dentro de una camioneta Mercedes-AMG G63, Sergio Sarmiento aclaró de quién es el vehículo.

Fue el mismo Sarmiento quien resaltó las características de la camioneta y el costo de esta, por lo que Alfonso Durazo le aclaró que la Mercedes-AMG G63 “es de su novia”.

Te contamos todo lo que sabemos sobre la polémica de la camioneta de Mercedes-AMG G63 y la foto del hijo del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo.

El pasado 4 de junio, Sergio Sarmiento exhibió al hijo del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Chávez, por una foto que compartió en sus redes sociales dentro de una camioneta Mercedes-AMG 63.

El comunicador criticó al hijo de Alfonso Durazo por su “ejemplo de austeridad republicana”; sin embargo, después él mismo aclaró que la camioneta pertenece a la novia de Durazo Chávez.

Desde sus redes sociales, Sergio Sarmiento compartió hoy 5 de junio la aclaración que le hizo personalmente el gobernador, con quien sostuvo una llamada luego de la denuncia que hizo.

De acuerdo con Sarmiento, Alfonso Durazo le llamó, no por hacer una aclaración “sino simplemente decírmelo”, que la camioneta de lujo donde su hijo se tomó la selfie no le pertenece a él sino a su novia.

“Me llamó ayer Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, para explicarme que el vehículo de lujo en el que su hijo se tomó una selfie no es de él sino de su novia. Dijo que no necesitaba una aclaración, sino simplemente decírmelo, ya que nos conocemos desde que era secretario particular de Colosio. Yo pienso que aclararlo es justo”

Sergio Sarmiento