“Están viviendo de oxígeno”: Esto fue lo dicho por el expresidente de México, Vicente Fox sobre la oposición en México.

Vicente Fox no sólo arremetió contra la oposición y su estado en la política actual, también contra el oficialismo y el que llamó un exceso de poder que no sirve a México.

Asimismo, adelantó que iniciará un podcast para debatir sobre el futuro de México, por lo que Vicente Fox pretende llamar a los jóvenes a hacer las cosas bien con el país.

Vicente Fox (Especial)

Vicente Fox asegura que oposición está en estado de inanición

Fue para el programa de Carlos Loret de Mola que el ex presidente Vicente Fox habló sobre la oposición y aseveró que están al punto de inanición, “con las manos enredadas”.

Y es que Vicente Fox fue cuestionado sobre la muerte de la oposición y si el PAN debería romper con el PRI, y aunque afirmó que sobreviven con oxígeno, se debe buscar otra alternativa.

Por lo que Vicente Fox aseveró que se debe unir toda la población con un esfuerzo ciudadano; no sólo la oposición que sobrevive con oxígeno, sino formar un macro movimiento.

Vicente Fox lanzó una pregunta al respecto, referente a qué México quieres, ya que a su parecer, se deben unir micro esfuerzos para evitar el presente que nadie quiere.