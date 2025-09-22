El expresidente de México, Vicente Fox, lanzará un podcast con el propósito de hablar del “futuro de México” este jueves 25 de septiembre de 2025 a través de YouTube y otras plataformas digitales.

Así lo dio a conocer el propio Vicente Fox en entrevista con Carlos Loret de Mola para su programa “Así las cosas”, donde adelantó que algunos de los temas que podrían tratarse en su podcast, serían:

Astronomía

Economía

Inteligencia artificial

Redes sociales

Según comentó Vicente Fox, el objetivo de este podcast es “entusiasmar a los líderes de la verdad y líderes del futuro” en medio de los retos que enfrenta México.

Ex presidente de México, Vicente Fox Quezada (Moisés Pablo Nava / Moisés Pablo Nava)

Vicente Fox lanza podcast para “buscar la verdad”; asegura que la oposición está “muerta”

También en entrevista, Vicente Fox señaló que buscará con su podcast cuestionar “qué clase de liderazgos queremos y aportar lo más posible a este ejercicio que hay un gran vacío en México”.

“Pretendo realmente hacer opinión pública, pretendo realmente tener la capacidad de poner a pensar, de la sabiduría a flore, de que los buenos conceptos, los conceptos profundos y reales sean parte” Vicente Fox

En su opinión, es necesario que los nuevos líderes busquen “la verdad cueste lo que cueste” en medio de las “mentiras y verdades a medias” del actual régimen de Morena.

Vicente Fox señaló que en su podcast se buscará reforzar a los líderes del futuro de México, pues según argumentó, la “oposición está muerta” y solo la vía ciudadana puede sacar adelante al país.