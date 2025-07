Vicente Fox, ex presidente de México por el PAN, explotó contra la Cámara de Diputados por el sueldo que perciben, y propuso que los legisladores se ganen su sueldo con trabajo de campo y no desde sus escaños.

El polémico ex presidente Vicente Fox, quien se ha dado a conocer por sus constantes críticas en redes sociales hacia Morena, volvió a hacer una nueva publicación ahora en contra de la Cámara de Diputados.

Sin embargo, como en ocasiones anteriores, el ex panista recibió fuertes burlas por querer acabar ahora con la corrupción , y no cuando fue su sexenio de 2000 a 2006.

Vicente Fox estalló por el sueldo en la Cámara de Diputados; propuso que se lo ganen de esta manera

Hoy miércoles 23 de julio, Vicente Fox hizo una nueva publicación en su cuenta de X, antes Twitter, para criticar los sueldos que perciben los legisladores en la Cámara de Diputados.

“TENEMOS 500 DIPUTADOS/AS QUE NOS CUESTAN MILES DE MILLONES CADA AÑO. ¿Y PARA QUÉ? PARA LEVANTAR LA MANO COMO SOLDADITOS OBEDIENTES, SIN PENSAR, SIN CUESTIONAR, SIN APORTAR”. Vicente Fox

Vicente Fox señaló que el trabajo de los diputados y diputadas consiste en “producir leyes al por mayor”, pero que “no sirven, nadie entiende y que sólo quitan libertades”.

Por ello, hizo una propuesta para que los legisladores en la Cámara de Diputados se ganen su sueldo haciendo las siguientes actividades:

que salgan al campo a levantar cosechas

que diseñen planes comunitarios reales, desde el territorio

que apoyen con trabajo a microempresarios y emprendedores

que hagan pisos firmes, con sus propias manos, para quien aún vive en tierra

que construyan caminos en las comunidades más olvidadas

que supervisen que nuestras niñas y niños tengan clases con maestras y maestros presentes

que usen sus camionetotas para llevar medicinas a donde no llegan

Además, Vicente Fox pidió que los legisladores regresen al pueblo de México cada peso invertido en los proyectos del ex presidente AMLO, como el Tren Maya, el AIFA y la refinería de Dos Bocas.

“¿Quieren seguir cobrando? ¡Qué se lo ganen!”, escribió el ex presidente panista Vicente Fox.

Vicente Fox explotó contra Cámara de Diputados (Vía X)

Critican a Vicente Fox por su propuesta para que en la Cámara de Diputados se ganen su sueldo

La publicación de Vicente Fox sobre el sueldo en la Cámara de Diputados generó opiniones divididas entre los internautas.

Entre los seguidores de Vicente Fox hubo quienes apoyaron su propuesta e incluso le agradecieron que estuviera al pendiente de la situación en México.

No obstante, la mayoría de comentarios fueron críticas y burlas contra el ex presidente, pues le recordaron que durante su gobierno no impulsó las propuestas que ahora pide y además, no generó el cambio prometido tras desterrar al PRI.

“No Fox, esas propuestas eran del 2000-2006, las dices varios sexenios después”, “Excelente propuesta, me gusta para presidente de México! Ah, esperen, que ya lo fue y nunca propuso algo similar”; fueron algunos de los comentarios.