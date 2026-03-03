El calendario oficial marca el lunes 16 de marzo de 2026 como descanso obligatorio por el natalicio de Benito Juárez, pero con un poco de planeación los trabajadores pueden extender el puente.

Al solicitar como vacaciones el viernes 13 y el martes 17 de marzo, se logra un descanso de cinco días consecutivos, ideal para organizar una escapada.

En el caso de estudiantes, también habrá suspensión de clases el 13 y el 27 de marzo por motivos administrativos.

Así puedes alargar el puente de marzo 2026 pidiendo días libres

El puente de marzo 2026 puede convertirse en unas vacaciones extendidas si sabes solicitar días libres para organizar tu descanso.

Lo único que tendrías que hacer es pedir el viernes 13 de marzo y martes 17 de marzo.

Con ello contarías con un total de cinco días de descanso consecutivos, por lo que podrías armar una escapada a cualquier destino que quieras.

Puente de marzo 2026 (Unsplash)

En el caso de los estudiantes de educación básica, los días en los que habrá suspensión de clases en marzo 2026 son los siguientes:

Viernes 13 de marzo, por Descarga administrativa

Viernes 27 de marzo por sesión Ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE)

¿Qué otros puentes habrá en 2026?

Después del puente de marzo, los días de descanso obligatorio que restan en 2026 son:

Viernes 1 de mayo por el Día del Trabajo

Miércoles 16 de septiembre por el Día de la Independencia

Lunes 16 de noviembre (lunes), por el 20 de noviembre Día de la Revolución Mexicana

Viernes 25 de diciembre, por la Navidad