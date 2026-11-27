La Secretaría de Educación Pública (SEP) retomó el llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum para que la comunidad del Instituto Politécnico Nacional (IPN) elija a su director.
A través de un comunicado, la SEP insta a estudiantes, docentes y personal administrativo del IPN a sumarse a una consulta orientada a definir a quien asumirá su Dirección General.
SEP invita a comunidad del IPN a participar en la elección de su nuevo director
En el marco de la renovación institucional, la SEP invitó a la comunidad estudiantil del IPN a participar en la definición de su nuevo director para los próximos tres años.
Esta apertura atiende la directriz fijada por la presidenta Sheinbaum, quien impulsó a los politécnicos a participar en el proceso a pesar de que el nombramiento corresponde formalmente al Ejecutivo federal.
Al respecto, la SEP puntualizó que el proceso garantiza una representación equilibrada mediante un esquema donde el sector estudiantil, el cuerpo académico y los trabajadores ostentan cada uno un peso ponderado del 33%.
En la contienda se registraron 80 aspirantes (22 mujeres y 58 hombres), entre los cuales los votantes seleccionan a tres candidatas y tres candidatos tras revisar los perfiles habilitados en la plataforma digital.
Hasta el momento, 6 mil 483 integrantes del IPN han participado en las jornadas fijadas para este jueves 26 y viernes 27 de noviembre, de 9:00 a 21:00 horas en el sitio web oficial del proceso.
De acuerdo con la SEP, la etapa de votación concluirá para dar paso a la divulgación de los resultados el próximo 1 de diciembre de 2026.
En esa fecha se presentarán ante la presidenta Sheinbaum las dos ternas integradas por los perfiles con mayor respaldo, lo que ayudará a tomar la decisión sobre la designación final.