La Secretaría de Educación Pública (SEP) retomó el llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum para que la comunidad del Instituto Politécnico Nacional (IPN) elija a su director.

A través de un comunicado, la SEP insta a estudiantes, docentes y personal administrativo del IPN a sumarse a una consulta orientada a definir a quien asumirá su Dirección General.

SEP invita a comunidad del IPN a participar en la elección de su nuevo director

En el marco de la renovación institucional, la SEP invitó a la comunidad estudiantil del IPN a participar en la definición de su nuevo director para los próximos tres años.

Esta apertura atiende la directriz fijada por la presidenta Sheinbaum, quien impulsó a los politécnicos a participar en el proceso a pesar de que el nombramiento corresponde formalmente al Ejecutivo federal.

Sheinbaum revela que 80 aspirantes buscan dirigir el IPN; votación cierra el 27 de noviembre (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Al respecto, la SEP puntualizó que el proceso garantiza una representación equilibrada mediante un esquema donde el sector estudiantil, el cuerpo académico y los trabajadores ostentan cada uno un peso ponderado del 33%.

En la contienda se registraron 80 aspirantes (22 mujeres y 58 hombres), entre los cuales los votantes seleccionan a tres candidatas y tres candidatos tras revisar los perfiles habilitados en la plataforma digital.

Hasta el momento, 6 mil 483 integrantes del IPN han participado en las jornadas fijadas para este jueves 26 y viernes 27 de noviembre, de 9:00 a 21:00 horas en el sitio web oficial del proceso.

De acuerdo con la SEP, la etapa de votación concluirá para dar paso a la divulgación de los resultados el próximo 1 de diciembre de 2026.

En esa fecha se presentarán ante la presidenta Sheinbaum las dos ternas integradas por los perfiles con mayor respaldo, lo que ayudará a tomar la decisión sobre la designación final.

SEP retoma llamado de Sheinbaum para que la comunidad del IPN elija a su director (SEP)