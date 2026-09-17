La diputada federal de Morena Anay Beltrán Reyes, representante del Distrito 8 de Tultitlán, Estado de México, murió este jueves 17 de septiembre de 2026, y la noticia generó de inmediato reacciones de condolencias de legisladores y funcionarios del partido.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, lamentó profundamente el deceso. En su cuenta de X escribió:

“Lamento profundamente el fallecimiento de la diputada Anay Beltrán Reyes, gran legisladora, luchadora social y mujer comprometida con su tierra y su gente. Mi solidaridad y mis más sinceras condolencias a su familia y seres queridos. Descanse en paz”. Ricardo Monreal Ávila

Ricardo Monreal lamenta la muerte de la diputada Anay Beltrán Reyes (@RicardoMonrealA / X)

Horacio Duarte e Higinio Martínez lamentan muerte de Anay Beltrán Reyes

Tras conocerse la noticia, Ricardo Monreal expresó sus condolencias y recordó a Anay Beltrán como una legisladora comprometida con su estado y con la ciudadanía que representaba en el Estado de México.

Por su parte, el presidente de la Mesa Directiva del Senado Higinio Martínez, también lamentó el fallecimiento de la diputada federal y expresó su solidaridad con sus familiares y seres queridos y publicó:

“Lamento profundamente el fallecimiento de Anay Beltrán Reyes, Diputada Federal Dtto. 8 Tultitlán, quien fuera también amiga y compañera de lucha de #morena. Mi solidaridad para su familia, amigos y seres queridos. Descanse en paz, querida Anay”. Higinio Martínez

Horacio Duarte Olivares, secretario general de Gobierno del Estado de México, también se pronunció en sus redes sociales ante el fallecimiento de Anay Beltrán Reyes.

Reacciones a la muerte de Anay Beltrán Reyes, diputada de Morena (@higinio_mtz /X)

Reacciones a la muerte de Anay Beltrán Reyes, diputada de Morena (@horaciofuarteo /X)

La noticia de la muerte de la diputada de Morena, Anay Beltrán Reyes, también generó reacciones entre integrantes de la política mexiquense como en la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, publicó un mensaje de condolencias dirigido a la familia de Anay y a sus compañeros de la Cámara de Diputados.

Anay Beltrán Reyes, nacida el 27 de septiembre de 1981 en Guerrero, representaba al Distrito 8 de Tultitlán de Mariano Escobedo en la Cámara de Diputados electa en 2024, y formaba parte de la LXVI Legislatura, y su muerte ocurre mientras se encontraba en funciones como legisladora federal.

Hasta ahora, no se han dado a conocer detalles adicionales sobre las circunstancias de la muerte de Anay Beltrán Reyes, por lo que se espera que autoridades o familiares proporcionen mayor información.

Reacciones a la muerte de Anay Beltrán Reyes, diputada de Morena (SergeLuna_S / X)

Reacciones a la muerte de Anay Beltrán Reyes, diputada de Morena (@MemoRendon)