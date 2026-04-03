Con el objetivo de ayudar a la economía de las familias mexicanas, el gobierno federal lanzó en 2026, una nueva beca para primaria que dará 2,500 pesos a los beneficiarios.

Se trata de la Beca de Apoyo para Uniformes y Útiles “Rita Cetina” Primaria, la cual otorga el monto señalado de manera anual y se enfoca para la adquisición de útiles y uniformes.

Beca de Apoyo para Uniformes y Útiles “Rita Cetina” Primaria (Michelle Rojas / SDPnoticias)

Pero, ¿cuáles son los requisitos y la fecha de inicio del nuevo apoyo enfocado para los estudiantes de primaria? Te contamos todos los detalles que necesitas saber.

Fecha de inicio de la nueva beca para primaria dará 2,500 pesos

Durante el mes de marzo (hasta el día 19 del mes), estuvo activo el periodo de registro para obtener la nueva beca para primaria que otorga 2,500 pesos al año a los beneficiarios.

En consecuencia, durante el mes de agosto iniciará la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar en la que se realizarán los depósitos para los estudiantes que resultaron seleccionados.

Se debe resaltar que el registro solo estuvo activo en marzo y solo pudieron aplicar los alumnos que aún tienen una beca del Gobierno de México, es decir que para quienes ya cuentan con una, no fue necesario que se registraran.

Beca de Apoyo para Uniformes y Útiles “Rita Cetina” Primaria (michelle rojas)

Requisitos de la nueva beca para primaria dará 2,500 pesos

De acuerdo con lo informado por las autoridades, los requisitos que se deben cumplir a cabalidad para poder recibir la nueva beca para primaria que dará 2,500 pesos, se tratan de los siguientes:

Inscripción vigente en primaria pública, pues el alumno debe estar matriculado en una escuela, por lo que se solicitará comprobante de inscripción o constancia escolar

CURP del estudiante

Datos del padre, madre o tutor: nombre completo, CURP, domicilio, teléfono y correo electrónico

Registro en línea por medio del portal www.becaritacetina.gob.mx

Cuenta Llave MX para autenticar la solicitud

Tarjeta del Banco del Bienestar

En caso de haber cumplido con los requisitos en el proceso de registro, los beneficiarios recibirán una tarjeta del Banco Bienestar en la que se realizarán los depósitos del apoyo.

Es necesario que sepas que para el registro de la nueva beca, no se piden estudios socioeconómicos ni comprobantes de ingresos, pues todos los alumnos de primaria pública son beneficiarios.