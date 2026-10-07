La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno detectó irregularidades por más de 592 millones de pesos relacionadas con la entrega de Becas Benito Juárez, que se otorgan a alumnos del bachillerato.

Una auditoría de la Secretaría Anticorrupción habría revelado que millones de pesos de las Becas Benito Juárez fueron entregados a 67 mil 142 estudiantes, cuyos datos nunca fueron validados.

Secretaría Anticorrupción detecta irregularidades por más de 592 millones de pesos en Becas Benito Juárez

Como parte del Informe del Resultado de la Fiscalización 2025, la Secretaría Anticorrupción informó sobre la detección de irregularidades por 592.3 millones de pesos en Becas Benito Juárez.

Secretaría Anticorrupción detecta irregularidades por más de 592 millones de pesos en Becas Benito Juárez (cortesía)

El reporte señala que, durante los ejercicios fiscales 2024 y 2025, 67 mil 142 estudiantes recibieron más de 592 millones de pesos, pero sus datos no fueron validados ante el Registro Nacional de Población (Renapo).

La Secretaría Anticorrupción también hizo públicas una serie de inconsistencias relacionadas con las tarjetas del Banco del Bienestar, que se entregan a los beneficiarios de las Becas Benito Juárez.

Durante 2024, 95 mil 960 tarjetas no habían sido entregadas a los beneficiarios, aunque 94 mil 251 aparecían como activas. La normativa establece que los plásticos se activan una vez entregadas.

De esas cuentas, se identificó la dispersión de 8.6 millones de pesos a mil 78 cuentas personales. Además, otros 8.5 millones de pesos fueron entregados a mil 376 estudiantes de escuelas no prioritarias.

Las anomalías detectadas forman parte del resultado de las auditorías realizadas por la Secretaría Anticorrupción, en las que se observaron irregularidades por al menos 5 mil 639 millones de pesos en: